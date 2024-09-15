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Mourinho'dan Kostic ve Amrabat kararı! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya kısa süre kala sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte maça dair tüm detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 11:10 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 11:10
Mourinho’dan Kostic ve Amrabat kararı! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı 11’i

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Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'de hedef; Rizespor ve Alanyaspor maçlarında yakalanan seriyi Kasımpaşa karşısında da sürdürmek ve maç fazlasıyla olan liderliğini devam ettirmek. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Fenerbahçe kazanırsa liderliğini sürdürecek.Fenerbahçe kazanırsa liderliğini sürdürecek.
HAFTAYA LİDER BAŞLADI

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla haftaya lider konumda girdi. Ancak Galatasaray'ın Rizespor'u mağlup etmesiyle ikinci sıraya geriledi.

Sarı-lacivertliler, ligde Adana Demirspor, Rizespor ve Alanyaspor'u mağlup ederken Göztepe deplasmanından ise 2-2 beraberlikle döndü.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ligde mağlubiyet almadı.Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ligde mağlubiyet almadı.
SAMİ UĞURLU CEZALI

Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

Fenerbahçe'de gözler yine Fred'in üstünde olacak.Fenerbahçe'de gözler yine Fred'in üstünde olacak.
DZEKO ŞOV

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, sezona gollerle başladı. Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırmayı başardı. Dzeko, bu sezon ligde attığı 4 golün yanında, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti.

Mourinho çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.Mourinho çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.
31 MAÇTIR YENİLMİYOR

Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon da bu seriyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 31 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.

İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat ile forma rekabetine girecek.İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat ile forma rekabetine girecek.
FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük bir üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, 8'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere son 9 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.

Saint Maximin, henüz golle tanışamadı.Saint Maximin, henüz golle tanışamadı.
43. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 34 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 106 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER

Saat 17.00'de başlayacak mücadelenin muhtemel 11'leri şu şekilde;

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Guel, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Fall.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

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