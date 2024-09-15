Mourinho’dan Kostic ve Amrabat kararı! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı 11’i

Fenerbahçe'de gözler yine Fred'in üstünde olacak.

DZEKO ŞOV Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, sezona gollerle başladı. Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırmayı başardı. Dzeko, bu sezon ligde attığı 4 golün yanında, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti.

Mourinho çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.

31 MAÇTIR YENİLMİYOR Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon da bu seriyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 31 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.

İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat ile forma rekabetine girecek.

FENERBAHÇE ÜSTÜN Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük bir üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, 8'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere son 9 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.

Saint Maximin, henüz golle tanışamadı.

43. RANDEVU Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 34 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 106 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER Saat 17.00'de başlayacak mücadelenin muhtemel 11'leri şu şekilde; Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Guel, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Fall. Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.