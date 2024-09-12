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Fenerbahçe'de Kostic planları değiştirdi! Yeni 11'de forma onların

Transfer çalışmalarını 8 numara yedeği haricinde tamamlayan Fenerbahçe'de Filip Kostic transferi taşları yerinden oynatacak. Teknik direktör Jose Mourinho, Kostic ile ilgili gelen soruya "Kostic'in gelmesiyle Oosterwolde'yi stoper oynatabilirim" diyerek değişimin sinyalini verdi. Peki yeni taktikte forma kimlerin olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 10:27 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 10:27
Fenerbahçe’de Kostic planları değiştirdi! Yeni 11’de forma onların

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, oldukça hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi. Sarı lacivertliler neredeyse her bölgeyi güçlendirirken, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Saint Maximin ve En Nesyri transferleri dikkat çekti.

Kanarya, transferin son günlerine yaklaşılırken ise Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Filip Kostic'i kadrosuna katarak flaş bir hamle yaptı.

Sırp yıldızlar Tadic ve Kostic, Fenerbahçe'de buluştu.Sırp yıldızlar Tadic ve Kostic, Fenerbahçe'de buluştu.
SİSTEM DEĞİŞİYOR

Galatasaray Osimhen transferinin ardından 3-5-2 sistemine geçişin hazırlıklarını yaparken, Fenerbahçe de Jose Mourinho'nun Roma döneminde sık sık oynattığı 3-4-3 sistemine geçiş için uygun şartları oluşturdu.

Jose Mourinho, kanat bekli sisteme geçişin sinyalini verdi.Jose Mourinho, kanat bekli sisteme geçişin sinyalini verdi.
SİNYALİ VERDİ

Mourinho da Kostic transferiyle ilgili gelen soruya, "Yaratıcı sol bek (Ferdi) gitti ve orada eksiklik içindeydik. Kostic geride 3'lüde oynayabiliyor, kanat bek, sol orta saha oynayabiliyor. Bu anlamda bize çok fazla çözüm olacak. Kostic'in varlığıyla birlikte Oosterwolde'yi stoper olarak düşünebilirim" sözleriyle taktiksel değişimin sinyalini verdi.

Fred yeni taktikte de takımın vazgeçilmezi olacak.Fred yeni taktikte de takımın vazgeçilmezi olacak.
11'DE KİMLER OLACAK?

Fenerbahçe'nin 3-4-3 sistemine geçmesi halinde ise ilk 11'inde kimlerin oynayacağı da netlik kazandı.

Kanarya'da savunma Djiku-Çağlar-Oosterwolde 3'lüsünden oluşacak. Osayi Samuel ve Filip Kostic, Fenerbahçe'nin kanat bekleri olacak.

Orta ikilide ise forma Sofyan Amrabat ve Fred'e verilecek. Kanarya'nın ileri 3'lüsünü ise Saint Maximin-İrfan Can-En Nesyri oluşturacak.

Fenerbahçeye dev stoper!Fenerbahçeye dev stoper!
Fenerbahçe'ye dev stoper!

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