Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, oldukça hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi. Sarı lacivertliler neredeyse her bölgeyi güçlendirirken, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Saint Maximin ve En Nesyri transferleri dikkat çekti.

Kanarya, transferin son günlerine yaklaşılırken ise Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Filip Kostic'i kadrosuna katarak flaş bir hamle yaptı.