Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, oldukça hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi. Sarı lacivertliler neredeyse her bölgeyi güçlendirirken, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Saint Maximin ve En Nesyri transferleri dikkat çekti.
Kanarya, transferin son günlerine yaklaşılırken ise Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Filip Kostic'i kadrosuna katarak flaş bir hamle yaptı.
Sırp yıldızlar Tadic ve Kostic, Fenerbahçe'de buluştu.
SİSTEM DEĞİŞİYOR
Galatasaray Osimhen transferinin ardından 3-5-2 sistemine geçişin hazırlıklarını yaparken, Fenerbahçe de Jose Mourinho'nun Roma döneminde sık sık oynattığı 3-4-3 sistemine geçiş için uygun şartları oluşturdu.
Jose Mourinho, kanat bekli sisteme geçişin sinyalini verdi.
SİNYALİ VERDİ
Mourinho da Kostic transferiyle ilgili gelen soruya, "Yaratıcı sol bek (Ferdi) gitti ve orada eksiklik içindeydik. Kostic geride 3'lüde oynayabiliyor, kanat bek, sol orta saha oynayabiliyor. Bu anlamda bize çok fazla çözüm olacak. Kostic'in varlığıyla birlikte Oosterwolde'yi stoper olarak düşünebilirim" sözleriyle taktiksel değişimin sinyalini verdi.