Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan Trabzonspor maçı kararı! Joao Mario oynayacak mı?

Süper Lig'de çıktığı 3 karşılaşmadan galip ayrılan Beşiktaş , bir haftayı ise bay geçti. Siyah beyazlılar, 5. hafta maçında pazar akşamı Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

Beşiktaş ligde 4'te 4 yapmanın peşinde.

TEK DEĞİŞİKLİK

Pazar akşamı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, kaleyi yine Mert Günok koruyacak. Kartal'ın savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Felix ve Masuaku oluşturacak.