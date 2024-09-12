Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan Trabzonspor maçı kararı! Joao Mario oynayacak mı?

Süper Lig'de çıktığı 3 karşılaşmadan galip ayrılan Beşiktaş, bir haftayı ise bay geçti. Siyah beyazlılar, 5. hafta maçında pazar akşamı Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, dev maç öncesi ilk 11 konusunu da büyük ölçüde belirledi.
Beşiktaş ligde 4'te 4 yapmanın peşinde.
TEK DEĞİŞİKLİK
Pazar akşamı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, kaleyi yine Mert Günok koruyacak. Kartal'ın savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Felix ve Masuaku oluşturacak.
Joao Mario, Trabzonspor karşısında ilk maçına çıkacak.
JOAO MARIO KARARI
Kartal'da orta saha Al Musrati ve Gedson, önlerinde ise Rafa Silva forma giyecek. Hollandalı teknik adam sağ kanatta Rashica'ya şans verecek.
Sakatlığı devam eden Semih Kılıçsoy'un yerine ise yeni transfer Joao Mario görev alacak.
Beşiktaş'ın gol umudu ise yine Ciro Immobile olacak.