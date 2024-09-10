Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Filip Kostic'i transfer eden sarı lacivertlilerde taktik değişimi de söz konusu. Kanarya'nın, sol açıktan sol kanat beke evrilen Kostic transferinin ardından 3'lü savunmaya geçebileceği iddia edildi.
Joel Matip bonservisini elinde bulunduruyor.
Jose Mourinho'nun takımlarını zaman zaman 3'lü oynattığı da bilinirken, Fenerbahçe'de stoper arayışları da hız kazandı. Bu bölgede Çağlar Söyüncü, Djiku ve Becao'yu kullanan Mourinho, Samet Akaydin'i ise planlarına dahil etmedi. Kanarya'nın Liverpool'dan ayrılan Joel Matip'i gündemine aldığı belirtildi.
Matip, geçtiğimiz sezon uzun bir süre sahalardan uzak kaldı.
Bonservisini elinde bulunduran Matip'in menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği belirtilirken, 33 yaşındaki stoper için son kararı teknik direktör Jose Mourinho verecek.
SAKATLIK RAPORLARI İSTENDİ
Geçtiğimiz sezon uzun süre sakatlık sıkıntısı yaşayan Matip, haziran ayında sahalara dönebilmişti. Fenerbahçe'nin bu nedenle Kamerunlu oyuncunun sağlık raporlarını istediği belirtildi.