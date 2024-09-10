Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Filip Kostic'i transfer eden sarı lacivertlilerde taktik değişimi de söz konusu. Kanarya'nın, sol açıktan sol kanat beke evrilen Kostic transferinin ardından 3'lü savunmaya geçebileceği iddia edildi.