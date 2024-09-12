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Trabzonspor'da bedelli sermaye artırımı! Beklenen onay geldi: KAP'A bildirdi...

rabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'de bedelli sermaye artırımı kararı alınmıştı. 26 Ağustos 2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında belirtilen bedelli sermaye artırımına yönelik izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Eğer istenen rakam gerçekleşirse Bankalar Birliği'ne olan borç ödenecek ve Trabzonspor yıllık yaklaşık 700 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulmuş olacak.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 22:51 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 22:56
Trabzonspor’da bedelli sermaye artırımı! Beklenen onay geldi: KAP’A bildirdi...

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Trabzonspor, sermaye artırımına ilişkin önemli bir adımı daha geride bıraktı.

ÖNEMLİ AŞAMA GERİDE KALDI
26 Ağustos 2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında belirtilen bedelli sermaye artırımına yönelik izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Trabzonspor, kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 TL olan şirketin çıkarılmış sermayesini 2.500.000.000 TL'den, nakden karşılanmak suretiyle (%200 bedelli) 7.500.000.000 TL'ye yükseltmek amacıyla başvuruda bulunmuştu.

FAİZ YÜKÜNDEN KURTULMUŞ OLACAKLAR!
Bu rakam gerçekleşirse Bankalar Birliği'ne olan borç ödenecek ve Trabzonspor yıllık yaklaşık 700 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulmuş olacak. Tek kalemde borcun yarısından fazlası da kapatılmış olacak.

ERTUĞRUL DOĞAN 'BORÇSUZ TRABZONSPOR' DEMİŞTİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz zamanlarda katıldığı bir programda "En geç 1 yıl içinde borçsuz bir Trabzonspor'u camiamıza kazandıracağız. En geç 1 yıl içinde borçsuz bir Trabzonspor'u camiamıza kazandıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

SPK ONAYI GELDİ
12 Eylül 2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2024/47 sayılı haftalık bülteninde, sermaye artışına ilişkin izahnamenin onaylandığı açıklandı. Bu onayla birlikte Trabzonspor'un sermaye artırımı süreci resmen tamamlanmış oldu. Trabzonspor'un konuya ilişkin KAP'a bildirdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi; "İlgide kayıtlı açıklamamızda Şirketimizin 10.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%200 bedelli) 7.500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 26.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda SPK'nın 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı Haftalık Bülteni'nde, sermaye artışına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur."

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