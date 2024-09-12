Trabzonspor’da bedelli sermaye artırımı! Beklenen onay geldi: KAP’A bildirdi...

FAİZ YÜKÜNDEN KURTULMUŞ OLACAKLAR!

Bu rakam gerçekleşirse Bankalar Birliği'ne olan borç ödenecek ve Trabzonspor yıllık yaklaşık 700 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulmuş olacak. Tek kalemde borcun yarısından fazlası da kapatılmış olacak.

ERTUĞRUL DOĞAN 'BORÇSUZ TRABZONSPOR' DEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz zamanlarda katıldığı bir programda "En geç 1 yıl içinde borçsuz bir Trabzonspor'u camiamıza kazandıracağız. En geç 1 yıl içinde borçsuz bir Trabzonspor'u camiamıza kazandıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

SPK ONAYI GELDİ

12 Eylül 2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2024/47 sayılı haftalık bülteninde, sermaye artışına ilişkin izahnamenin onaylandığı açıklandı. Bu onayla birlikte Trabzonspor'un sermaye artırımı süreci resmen tamamlanmış oldu. Trabzonspor'un konuya ilişkin KAP'a bildirdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi; "İlgide kayıtlı açıklamamızda Şirketimizin 10.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%200 bedelli) 7.500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 26.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda SPK'nın 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı Haftalık Bülteni'nde, sermaye artışına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN