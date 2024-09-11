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Galatasaray'da istenmeyen yıldıza Süper Lig'den teklif yağıyor

Süper Lig'de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan ve beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Çok az bir süre kala temaslarını sıklaştıran Aslan, diğer yandan kadrosunda düşünmediği isimleri de göndermeye çalışıyor. Onlardan birine Süper Lig'den 3 talip birden çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 00:06 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 00:17
Galatasaray’da istenmeyen yıldıza Süper Lig’den teklif yağıyor

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Sarı kırmızılıların kadrosunda yer vermeyi planlamadığı ve taliplerini beklediği Halil Dervişoğlu'nu 3 kulüp istiyor.

Gurbetçi futbolcu için tescil döneminin sonuna kadar hareketli saatler yaşanacak.

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TOP HALİL'DE
Galatasaray'da beklediği forma şansını bulamayan ve 3 dünya yıldızı forvetin arkasında kalan Halil Dervişoğlu'nu Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor kadrosuna katmayı hedefliyor.

Cimbom, 3 takımın teklifini değerlendirmeye alırken Halil de menajeriyle birlikte kulüplerle görüşüyor. Nihai karardan sonra imzaların atılması bekleniyor. Yönetim de gerekli kolaylığı sağlayacak.

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HALİL NE YAPTI?

24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçirmişti. Galatasaray formasını 65 kez giyen Halil, 12 gol ve 4 asist yaptı.

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