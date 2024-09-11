Gurbetçi futbolcu için tescil döneminin sonuna kadar hareketli saatler yaşanacak.

Cimbom, 3 takımın teklifini değerlendirmeye alırken Halil de menajeriyle birlikte kulüplerle görüşüyor. Nihai karardan sonra imzaların atılması bekleniyor. Yönetim de gerekli kolaylığı sağlayacak.

TOP HALİL'DE Galatasaray 'da beklediği forma şansını bulamayan ve 3 dünya yıldızı forvetin arkasında kalan Halil Dervişoğlu 'nu Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor kadrosuna katmayı hedefliyor.

Halil Dervişoğlu Galatasaray'd beklentileri karşılayamadı

HALİL NE YAPTI?

24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçirmişti. Galatasaray formasını 65 kez giyen Halil, 12 gol ve 4 asist yaptı.