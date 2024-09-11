Sezona şampiyonluk parolası ile başlamasına rağmen Süper Lig'de geride kalan 2 haftayı gol atamadan kapatan Trabzonspor'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.
Transfer çalışmalarına da hız veren bordo mavililer, çok sayıda isimle temas halinde. Gündemdeki ilk hamle ise forvet. Daha önce Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak isteyen Fırtına, istediği sonucu alamayınca Gift Orban'a kanca attı.
Gift Orban Lyon'da istediği süreyi bulamadı
ONUACHU SEVDASI BİTMEDİ
Tivibuspor'da Her Gün Spor'a konuk olan ve Çiğdem Günal'ın sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu hakkındaki süreç ile ilgili olarak; "Halen daha gündemimizde olan bir oyuncu. Kulübü 15 milyon euro seviyelerinde bir bonservis istedi. Biz bonuslarla birlikte 8 milyon euro önerdik. Daha fazlasını veremeyiz. Oyuncunun da isteği bizle devam etmek" dedi.
Doğan ayrıca Orban konusunda da dikkat çekici ifadeler kullandı.
Gift Orban bu sezon 31 dakika oynayıp 2 gol attı
"ORBAN İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Nijeryalı futbolcunun transfer sürecine dair bilgileri de paylaşarak; ""Gift Orban ile görüşüyoruz. Scout ekibimizin de beğendiği bir oyuncu. Şenol Hoca, oyuncuyu izliyor. Hocanın kararına göre hareket edeceğiz." diye konuştu.