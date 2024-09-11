Gift Orban Lyon'da istediği süreyi bulamadı

ONUACHU SEVDASI BİTMEDİ

Tivibuspor'da Her Gün Spor'a konuk olan ve Çiğdem Günal'ın sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu hakkındaki süreç ile ilgili olarak; "Halen daha gündemimizde olan bir oyuncu. Kulübü 15 milyon euro seviyelerinde bir bonservis istedi. Biz bonuslarla birlikte 8 milyon euro önerdik. Daha fazlasını veremeyiz. Oyuncunun da isteği bizle devam etmek" dedi.

Doğan ayrıca Orban konusunda da dikkat çekici ifadeler kullandı.