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Yıldız futbolcu aportta bekliyor! Trabzonspor'dan transferde bomba

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da birçok isimle görüşmeler gerçekleştiriliyor. Tescil döneminin sona ermesine sayılı saatler kala temaslar hız kazandı. Gündemdeki hamlelerden biri de forvet hamlesi. Fırtına'nın teklif yaptığı yıldız futbolcu kontenjan oluşması halinde imzayı atacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 21:54 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 21:55
Yıldız futbolcu aportta bekliyor! Trabzonspor’dan transferde bomba

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Sezona şampiyonluk parolası ile başlamasına rağmen Süper Lig'de geride kalan 2 haftayı gol atamadan kapatan Trabzonspor'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.

Transfer çalışmalarına da hız veren bordo mavililer, çok sayıda isimle temas halinde. Gündemdeki ilk hamle ise forvet. Daha önce Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak isteyen Fırtına, istediği sonucu alamayınca Gift Orban'a kanca attı.

Gift Orban Lyon'da istediği süreyi bulamadıGift Orban Lyon'da istediği süreyi bulamadı

ONUACHU SEVDASI BİTMEDİ

Tivibuspor'da Her Gün Spor'a konuk olan ve Çiğdem Günal'ın sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu hakkındaki süreç ile ilgili olarak; "Halen daha gündemimizde olan bir oyuncu. Kulübü 15 milyon euro seviyelerinde bir bonservis istedi. Biz bonuslarla birlikte 8 milyon euro önerdik. Daha fazlasını veremeyiz. Oyuncunun da isteği bizle devam etmek" dedi.

Doğan ayrıca Orban konusunda da dikkat çekici ifadeler kullandı.

Gift Orban bu sezon 31 dakika oynayıp 2 gol attıGift Orban bu sezon 31 dakika oynayıp 2 gol attı

"ORBAN İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Nijeryalı futbolcunun transfer sürecine dair bilgileri de paylaşarak; ""Gift Orban ile görüşüyoruz. Scout ekibimizin de beğendiği bir oyuncu. Şenol Hoca, oyuncuyu izliyor. Hocanın kararına göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Gift Orban adını Gent'te duyurmuştuGift Orban adını Gent'te duyurmuştu

FORMÜL BELLİ OLDU

Trabzonspor, Lyon ile Gift Orban için satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinde pazarlıklarını sürdürüyor. Fransız temsilcisinin talebi, opsiyon maddesini daha da yukarı çekebilmek.

Bordo mavililer kalan süre içerisinde bir oyuncusunu gönderip yıldız forveti kadrosuna katabilmek adına yoğun uğraş veriyor.

Ayrılması gündemde olan isimlerin başında ise Enis Bardhi geliyor.

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