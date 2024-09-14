EA FC 25 Fenerbahçe reytingleri belli oldu! İşte zirvedeki isimler

Süper Lig'de de büyük heyecan yaşanacak. Fenerbahçe ile oynamak isteyen oyuncular, futbolcuların puanlarını merak ediyor. EA, sarı lacivertlilerin reytinglerini açıkladı.

Milyonlarca oyunseverin sabırsızlıkla beklediği EA FC 25 , 20 Eylül'den itibaren Ultimate sürüm sahiplerine, 27 Eylül'de de standart sürüm alanlara açılacak. Ön siparişte bulunan yapım tüm platformlarda oynanabilecek.

EA FC tanıtımında Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı

GOLLER ARTIK KADIKÖY'DE ATILACAK

EA FC 25'in bu sezon Süper Lig özelinde birçok yüzü aktif ettiğini söylemek mümkün. Özellikle imza atan dünya yıldızlarıyla birlikte çok daha gerçekçi bir oyun keyfi yaşanacak.

Ayrıca Ülker Stadyumu da Rams Park ile birlikte oyuna dahil edildi. Goller sonrasında tribünlerin sevinci ile gerçek maç hissiyatı sizleri bekliyor.