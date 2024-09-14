EA FC 25 Fenerbahçe reytingleri belli oldu! İşte zirvedeki isimler

Milyonlarca oyunseverin sabırsızlıkla beklediği EA FC 25, 20 Eylül'den itibaren Ultimate sürüm sahiplerine, 27 Eylül'de de standart sürüm alanlara açılacak. Ön siparişte bulunan yapım tüm platformlarda oynanabilecek.
Süper Lig'de de büyük heyecan yaşanacak. Fenerbahçe ile oynamak isteyen oyuncular, futbolcuların puanlarını merak ediyor. EA, sarı lacivertlilerin reytinglerini açıkladı.
EA FC tanıtımında Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı
GOLLER ARTIK KADIKÖY'DE ATILACAK
EA FC 25'in bu sezon Süper Lig özelinde birçok yüzü aktif ettiğini söylemek mümkün. Özellikle imza atan dünya yıldızlarıyla birlikte çok daha gerçekçi bir oyun keyfi yaşanacak.
Ayrıca Ülker Stadyumu da Rams Park ile birlikte oyuna dahil edildi. Goller sonrasında tribünlerin sevinci ile gerçek maç hissiyatı sizleri bekliyor.
Fenerbahçe'de 80 reyting üstü isimler oldukça ilgi görecek
EA FC 25 FENERBAHÇE OYUNCU REYTİNGLERİ
Bu sezon yaptığı transferlerle büyük bir coşku yaratan Fenerbahçe'de kadronun en yüksek reytingli isimler 83 ile Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri oldu. İki yıldızı 82 ile Edin Dzeko ve Filip Kostic takip etti. Fred ise 81 ile dördüncü sırada yer aldı.
İşte tüm Fenerbahçeli oyuncuların reytingleri
- Dominik Livakovic: 80
- İrfan Can Eğribayat: 70
- Ertuğrul Çetin: 60
- Çağlar Söyüncü: 78
- Alexander Djiku: 79
- Becao: 78
- Samet Akaydin: 69
- Jayden Oosterwolde: 75
- Levent Mercan: 72
- Bright Osayi-Samuel: 76
- Mert Müldür: 74
- Sofyan Amrabat: 78
- İsmail Yüksek: 77
- Bartuğ Elmaz: 66
- Fred: 81
- Filip Kostić: 82
- Sebastian Szymański: 80
- Mert Hakan Yandaş: 71
- Allan Saint-Maximin: 80
- Dusan Tadic: 83
- Ryan Kent: 76
- Cengiz Ünder: 76
- İrfan Can Kahveci: 79
- Oğuz Aydın: 73
- Burak Kapacak: 66
- Youssef En-Nesyri: 83
- Edin Dzeko: 82
- Cenk Tosun: 74