SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da ayrılık var! Yeni yılda olmayabilir

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadroya katılan isimler büyük heyecan yaratırken tescil döneminin bitmesine kısa süre kala yeni hamleler de bekleniyor. Diğer yandan takımdan ayılması muhtemel bir isim herkesin canını sıkabilir. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 20:20 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 20:22
Galatasaray’da ayrılık var! Yeni yılda olmayabilir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da transfer görüşmeleri hız kazandı. Sarı kırmızılılar takviyeler için son saatlerde büyük uğraş veriyor.

Takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılıkların da yaşanması gündemde. Ancak bu kez ocak ayında bir veda gelebilir. Lucas Torreira'nın son sözleri de gelişmeleri doğruluyor ve herkesin canını sıkacak gibi gözüküyor.

Galatasaray Arsenal'den transfer edilmiştiGalatasaray Arsenal'den transfer edilmişti

ARJANTİN YOLCUSU

Galatasaray'da geçirdiği iki sezondaki performansıyla adından söz ettiren ve taraftarların da en çok sevdiği isimlerden biri olmayı başaran Lucas Torreira, geleceğinin Arjantin'de olduğu iddia edildi.

Uruguaylı yıldız, sarı kırmızılıların Avrupa'da son kulübü olacağını ifade etmişti.

Lucas Torreira katkısıyla büyük övgü almıştıLucas Torreira katkısıyla büyük övgü almıştı

RIQUELME İLE GÖRÜŞÜYOR

Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre Top Mercato'da yer alan haberde Torreira'nın Boca Juniors'a transfer olacağı ifade edildi. Süre olarak da yeni yılın ilk ayı gösterildi.

ESPN'in özel haberine göre ise deneyimli orta sahanın Arjantin devinin formasını giymek istediği için sabırsız olduğu ve başkan Juan Roman Riquelme ile sürekli görüştüğü dile getirildi.

Lucas Torreira Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazandıLucas Torreira Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazandı

DÖNMEYİ HAYAL EDİYOR

Lucas Torreira son röportajında; "Bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım, evde olmayı, aileme yakın olabilmeyi özlüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Lucas Torreira ailesine yalın olabilmek için Arjantin kariyerine sıcak bakıyorLucas Torreira ailesine yalın olabilmek için Arjantin kariyerine sıcak bakıyor

KAPIYI ÇALACAKLAR

Boca Juniors'un ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve transferi bitirebilmek adına uğraş vereceği belirtildi.

Ayrıca Cimbom'un da gereken kolaylığı sağlayabileceği ve son sezonuna girecek yıldızından para kazanmak istediği aktarıldı.

Galatasaraydan Fenerbahçenin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilirGalatasaraydan Fenerbahçenin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilir
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilir

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklamasında bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Narin Güran’ açıklaması! Özgür Özel’e ’Harbiye - İmam Hatip’ tepkisi
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim’i Narin’in evinin orada gördüm | 3 bakan Diyarbakır’a gidiyor! | DNA suda bozulur mu?
Galatasaray’da ayrılık var! Yeni yılda olmayabilir
Başkan Erdoğan Millet affetmez diyerek uyarmıştı! CHP lideri Özgür Özel’den ’Dilruba’ çarkı: AK Parti seçmeninden özür diliyorum
Narin Güran cinayetinde silinen mesajlarda yeni gelişme! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak: Gözaltındaki 22 kişi kim?
Narin’in ağabeyi Enes’in babası Salim Güran mı? Tavşantepe’deki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... Başka Narin’ler de var iddiası
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilir
Batı basını Trump-Harris düellosunda kazananı seçti Time o isim ‘yoldan çıktı’ dedi
Eşini aramak için stüdyoya sevgilisi ile geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı’nın ağzını açık bırakan olay: Karım beni parayla satıyor
Kremlin duyurdu! Putin Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye gelecek
7 bin lirayı aşan ödemeler nakit yapılamayacak! Cezası var! Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı
Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! Süper Lig takımları sıraya girdi
Narin Güran’ın ailesi mercek altında! Lüks araçlar, dikkat çeken paylaşımlar
SON DAKİKA