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Bu sezon şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da transfer görüşmeleri hız kazandı. Sarı kırmızılılar takviyeler için son saatlerde büyük uğraş veriyor. Takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılıkların da yaşanması gündemde. Ancak bu kez ocak ayında bir veda gelebilir. Lucas Torreira'nın son sözleri de gelişmeleri doğruluyor ve herkesin canını sıkacak gibi gözüküyor.

Galatasaray Arsenal'den transfer edilmişti ARJANTİN YOLCUSU Galatasaray'da geçirdiği iki sezondaki performansıyla adından söz ettiren ve taraftarların da en çok sevdiği isimlerden biri olmayı başaran Lucas Torreira, geleceğinin Arjantin'de olduğu iddia edildi. Uruguaylı yıldız, sarı kırmızılıların Avrupa'da son kulübü olacağını ifade etmişti.