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Galatasaray-Rizespor maçı ÖZET | GS maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, etkili bir performans sergileyerek sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'deki puanını 12'ye çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 19:36 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 16:05
Galatasaray-Rizespor maçı ÖZET | GS maçı kaç kaç bitti?

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar milli ara sonrası çıktığı ilk maçı 5-0'lık skorla kazanarak yoluna doludizgin devam etti.

Cimbom'a üç puanı getiren golleri 3'te Davinson Sanchez, 25'te Abdülkerim Bardakcı, 49'da Gabriel Sara, 61'de Mertens ve 80'de Barış Alper Yılmaz kaydetti.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Galatasaray aldığı bu galibiyetle ligde 4'te 4 yaparken, puanını 12'ye çıkardı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geride bırakarak liderlik koltuğunu devraldı.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Rizespor ise 4 puanda kaldı.

OSIMHEN VE JAKOBS İLK MAÇLARINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk tarafından Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya sürüldü.

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Senegalli sol bek Ismail Jakobs da Rizespor maçında ilk kez sarı-kırmızı formayı sırtına geçirdi.

LİGDE 4 MAÇTA 14 GOL ATTI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 14 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 4 karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor'a 5 gol attı. Cimbom son olarak ise Rizespor ağlarını 5 kez havalandırdı.

RİZE'YE KARŞI SERİ 5 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 5 maçı da kazandı.

Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2, 3-2 ve 5-0'lık skorlarla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta, altıpas üstünde topa iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

15. dakikada Sara'nın ortasında, penaltı noktası civarında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

25. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın ortasında altıpas üzerinde Abdülkerim Bardakçı'nın ayak koyduğu top filelere gitti: 2-0.

49. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde kazanan Sara'nın penaltı noktası civarından sert şutunda, top filelerle buluştu: 3-0.

61. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ön alanda yaptığı baskıyla topu rakibinden kapan Toreira, sağdan ceza sahasına bindiren Mertens'i gördü. Belçikalı oyuncunun bekletmeden uzak direğe yerden vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

78. dakikada Batshuayi'nin pasında altıpasın solundan Osimhen'in uzak direğe yerden şutunda, kalecinin müdahale ettiği top kornere çıktı.

80. dakikada Galatasaray farkı 5'e yükseltti. Hızlı gelişen atakta Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kaan Ayhan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı daha müsait durumda arkadan gelen Barış Alper'in önüne bıraktı. Barış Alper, gelişine vuruşla topu filelerle buluşturdu: 5-0.

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