Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti | İlkan Karaman kimdir?

MİLLİ FORMAYI GİYDİ Karaman, 2012 NBA Draft'ında Broklyn Nets tarafından 57. sırada seçilmişti.

Aynı zamanda milli takım formasıyla da sahaya çıkmış olan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alıyordu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM Beşiktaş, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: 2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Basketbol camiasına başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: 2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

BİR TAZİYE MESAJI DA GALATASARAY'DAN

Galatasaray, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Tofaş altyapısında yetişen, kariyeri boyunca Türkiye Basketbol Ligleri, Fransa ve Tayvan'da forma giymiş eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN