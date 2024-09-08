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Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti | İlkan Karaman kimdir?

Milli basketbolcu 34 yaşındaki İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Birçok takımda forma giyen milli basketbolcu İlkan Karaman için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan taziye mesajları geldi.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 12:31 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 12:32
Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti | İlkan Karaman kimdir?

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Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti.

Dalış yapmak için Dalaman'a giden 34 yaşındaki Karaman, arkadaşının benzin aldığı esnada yol kenarında bekliyordu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü bir sürücünün aracı kaldırıma çıkarak Karaman'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan İlkan Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Çayırova Belediyespor forması giyen 34 yaşındaki basketbolcunun vefat ettiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden İlkan KaramanHayatını kaybeden İlkan Karaman

Federasyonun başsağlığı mesajında, "Milli takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

İlkan Karaman, kariyerinde TOFAŞ, Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol, Cholet, Antibes Sharks, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Formosa Taishin ve Çayırova Belediyespor'da oynadı.

İLKAN KARAMAN KİMDİR?
1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti.

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Karaman, 2012 NBA Draft'ında Broklyn Nets tarafından 57. sırada seçilmişti.

Aynı zamanda milli takım formasıyla da sahaya çıkmış olan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alıyordu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Beşiktaş, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Basketbol camiasına başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

BİR TAZİYE MESAJI DA GALATASARAY'DAN
Galatasaray, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Tofaş altyapısında yetişen, kariyeri boyunca Türkiye Basketbol Ligleri, Fransa ve Tayvan'da forma giymiş eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz.

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