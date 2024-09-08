Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti | İlkan Karaman kimdir?

Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti.
Dalış yapmak için Dalaman'a giden 34 yaşındaki Karaman, arkadaşının benzin aldığı esnada yol kenarında bekliyordu.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü bir sürücünün aracı kaldırıma çıkarak Karaman'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan İlkan Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.
Türkiye Basketbol Federasyonu, Çayırova Belediyespor forması giyen 34 yaşındaki basketbolcunun vefat ettiğini bildirdi.
Hayatını kaybeden İlkan Karaman
Federasyonun başsağlığı mesajında, "Milli takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
İlkan Karaman, kariyerinde TOFAŞ, Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol, Cholet, Antibes Sharks, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Formosa Taishin ve Çayırova Belediyespor'da oynadı.
İLKAN KARAMAN KİMDİR?
1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti.