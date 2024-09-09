Vincenzo Montella: Problem olmayan yerde problem arıyoruz

Vincenzo Montella İzlanda'ya 1'den fazla gol atabilen ilk teknik direktör oldu

"ÇÖZÜM ÜRETEBİLDİĞİMİZİ GÖSTERDİK"

İtalyan teknik adam; "Maçtan önce de söyledim, güzel bir gece yaşatmak istiyorduk. O yüzden böyle oynadığımız için, bazen çok yorulsak da, çok güzel performansla kazandığımız için bu galibiyeti ülkemize armağan ediyoruz.

Bu akşam ne kadar çözüm üretebileceğimizi gösterdiğimize inanıyorum. Yüksek seviyedeki takımlara da bu skorları alabildik." diye konuştu.