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Vincenzo Montella: Problem olmayan yerde problem arıyoruz

A Milli Takımımız Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzlanda'yı 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Vincenzo Mıntella açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı kadro ve sistem ile ilgli soruya verdiği cevapta; "Bazen problem olmayan yerde problem arıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 00:30 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 01:46
Vincenzo Montella: Problem olmayan yerde problem arıyoruz

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Uluslar B Ligi'nde mücadele eden milli takımımız, İzlanda'yı 3-1 yenerek puanını 4'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından konuşan Vincenzo Montella önemli açıklamalar yaptı.

Vincenzo Montella İzlanda'ya 1'den fazla gol atabilen ilk teknik direktör olduVincenzo Montella İzlanda'ya 1'den fazla gol atabilen ilk teknik direktör oldu

"ÇÖZÜM ÜRETEBİLDİĞİMİZİ GÖSTERDİK"

İtalyan teknik adam; "Maçtan önce de söyledim, güzel bir gece yaşatmak istiyorduk. O yüzden böyle oynadığımız için, bazen çok yorulsak da, çok güzel performansla kazandığımız için bu galibiyeti ülkemize armağan ediyoruz.

Bu akşam ne kadar çözüm üretebileceğimizi gösterdiğimize inanıyorum. Yüksek seviyedeki takımlara da bu skorları alabildik." diye konuştu.

Vincenzo Montella sorun olmayan yerde sorun arandığını dile getirdiVincenzo Montella sorun olmayan yerde sorun arandığını dile getirdi

"SENİ RAHAT GÖRÜYORUM DEDİM 3 GOL ATT"I"

Kadro tercihleri ile ilgili soruyu yanıtlayan Montella; "İşinizin parçası olduğunu biliyorum ama etkilememek lazım. Bazen problem olmayan yerde problem arıyoruz.

Hem taraftarımız hem kendimiz hem de Kerem için mutluyum. Çok pozitif noktalar ve notlar var. Ona da söyledim. Seni daha rahat görüyorum, oynatmak istiyorum dedim. Sonrasında 3 gol attı." dedi.

Vincenzo Montella 15. maçına çıktıVincenzo Montella 15. maçına çıktı

"İKİSİN İDE İZLEDİM"

Umut ve Eren'in uzun süre alması ve performansları hakkında da konuşan 50 yaşındaki çalıştırıcı; "Umut da Eren de iyi maç çıkardı. İkisini de ayrı ayrı izledim.

İsviçre'den sonra burada iyi bir performans göstermesine mutlu oldum. Kaan mesela. Az süre almasına rağmen kritik bir dakikada oyuna girdi. Buna rağmen katkı verdi" ifadelerini kullandı."

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