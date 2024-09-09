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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başından bu yana birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılar, Felix Udokhai hamlesinin ardından sessizliğe geçti. Takımdaki yabancı futbolcularıyla yolları ayırmadan yeni takviye yapması zor görünen Kara Kartal için dünyaca ünlü yıldız bir anda gündeme geldi.

Portekizli yıldız, en iyi futbolcular arasında gösteriliyor.

LEAO BOMBASI Milan'da sorunlar yaşayan ve tıpkı Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen gibi kadro dışı kalabileceği öğrenilen Rafael Leao için Beşiktaş ismi ön plana çıktı.