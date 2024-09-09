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Beşiktaş'a süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

Sezon başından bu yana Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, iki yıldızını gölgede bırakacak bir isim için kolları sıvadı. Siyah beyazlılar, dünyaca ünlü yıldızı gündemine alırken taraftarlar da 'Come to Beşiktaş' mesaisine başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 12:47 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 12:47
Beşiktaş’a süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başından bu yana birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılar, Felix Udokhai hamlesinin ardından sessizliğe geçti.

Takımdaki yabancı futbolcularıyla yolları ayırmadan yeni takviye yapması zor görünen Kara Kartal için dünyaca ünlü yıldız bir anda gündeme geldi.

Portekizli yıldız, en iyi futbolcular arasında gösteriliyor.Portekizli yıldız, en iyi futbolcular arasında gösteriliyor.
LEAO BOMBASI

Milan'da sorunlar yaşayan ve tıpkı Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen gibi kadro dışı kalabileceği öğrenilen Rafael Leao için Beşiktaş ismi ön plana çıktı.

Rafael Leao, Milan ile ipleri koparma noktasına geldi.Rafael Leao, Milan ile ipleri koparma noktasına geldi.
Portekizli yıldızın, Avrupa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle Beşiktaş seçeneğini değerlendirebileceği ifade edildi.

Beşiktaşlı taraftarlar da Pepe transferinde olduğu gibi 'Come to Beşiktaş' yorumlarını Leao için de yapmaya başladı.

Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 90 milyon euro.Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 90 milyon euro.
PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON EURO

Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 90 milyon euro. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'a gelmesi halinde Galatasaraylı Victor Osimhen'in 100 milyon euroluk değerinin arkasında en pahalı ikinci futbolcu olacak.

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