Vincent Aboubakar resmen Hatayspor’da!

Birbirinden yıldız isimleri kadrosuna katarak şampiyonluktaki iddiasını her geçen gün daha da güçlü bir sesle gösteren Beşiktaş'ta bir transfer daha tamamlandı. Kadroda düşünülmeyen ve uzun süredir kulüp bulması beklenen Vincent Aboubakar, Hatayspror'a kiralandı.