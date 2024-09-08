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Vincent Aboubakar resmen Hatayspor'da!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar'ı Hatayspor'a kiraladı. Siyah beyazlılar, Akdeniz ekibiyle anlaşmaya vardı. Bordo beyazlılar transferi resmi hesaplarından duyurdu.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 19:13 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 06:58
Vincent Aboubakar resmen Hatayspor’da!

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Birbirinden yıldız isimleri kadrosuna katarak şampiyonluktaki iddiasını her geçen gün daha da güçlü bir sesle gösteren Beşiktaş'ta bir transfer daha tamamlandı. Kadroda düşünülmeyen ve uzun süredir kulüp bulması beklenen Vincent Aboubakar, Hatayspror'a kiralandı.

Vincent Aboubakar Kamerun ile çıktığı son maçta attığı golle galibiyeti getiren isim olduVincent Aboubakar Kamerun ile çıktığı son maçta attığı golle galibiyeti getiren isim oldu

Kamerunlu golcü sezon sonuna kadar Akdeniz ekibinin formasını giyecek. Aboubakar geçen sene siyah beyazlı ekipte 34 maça çıkıp 12 gol atmış ve 3 asist yapmıştı.

İşte Hatayspor'un paylaşımı

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