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Fenerbahçe Filip Kostic'in transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe bir süredir görüştüğü ve İstanbul'a getirdiği Filip Kostic'in transferini açıkladı. Ayrıca Juventus da Sırp futbolcunun bir sezonluğuna kiralandığını duyurarak başarılar diledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 19:16 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 19:48
Fenerbahçe Filip Kostic’in transferini resmen duyurdu

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Şampiyonluk mücadelesi vermek adına yaptığı transferlerle dünyada ses getiren Fenerbahçe son olarak Filip Kostic'i İstanbul'a getirmişti.

Sarı lacivertli ekip, deneyimli sol kanat oyuncusu ile son görüşmelerin ardından sürece noktayı koydu.

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Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Fenerbahçemize hoş geldin Kostic. Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, Juventus'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi." denildi.

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Filip Kostic'in kulübü Juventus da transferi duyurarak kiralık anlaşmasını sağlandığını açıkladı ve oyuncusuna başarılar diledi. Juventus'un açıklamasında, "Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip" ifadeleri kullanıldı.

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