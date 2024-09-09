Fenerbahçe Filip Kostic’in transferini resmen duyurdu

Şampiyonluk mücadelesi vermek adına yaptığı transferlerle dünyada ses getiren Fenerbahçe son olarak Filip Kostic 'i İstanbul'a getirmişti.

Fenerbahçe 'nin açıklamasında, "Fenerbahçemize hoş geldin Kostic. Filip Kostic , kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, Juventus 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi." denildi.

Filip Kostic 1 sezon Fenerbahçe forması giyecek

Filip Kostic'in kulübü Juventus da transferi duyurarak kiralık anlaşmasını sağlandığını açıkladı ve oyuncusuna başarılar diledi. Juventus'un açıklamasında, "Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip" ifadeleri kullanıldı.