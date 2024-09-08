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Filip Kostic resmen Fenerbahçe'de! Sırp yıldız İstanbul'a geldi

Trendyol Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Filip Kostic transferinde ibre sarı lacivertlilere döndü. Sarı kırmızılıların ısrarla istediği ve görüşmelerde bulunduğu Sırp yıldız için Kanarya devreye girdi ve temaslarını hızlandırarak süreci tamamladı. Ardından da resmen duyurdu. Tecrübeli oyuncu İstanbul'a geldi.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 15:48 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 23:21
Filip Kostic resmen Fenerbahçe’de! Sırp yıldız İstanbul’a geldi

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Bu sezon hem Süper Lig hem Türkiye Kupası hem de Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrolarını güçlendirebilmek adına görüşmelerini sıklaştırdı. 13 Eylül'de sona erecek tescil dönemi öncesinde gündeme gelen isimlerden biri Fİlip Kostic'ti. Sırp futbolcu için önce sarı kırmızılılar devreye girmişti. Ancak anlaşma henüz sağlanamadı. Deneyimli oyuncunun menajeri Kanarya'nın da kapısını çaldı ve pazarlıklar başladı. İbre Başkan Ali Koç ve ekibine döndü. Süreç olumlu sonuçlandırılmak üzere İstanbul'a davet edildi. Kostic akşam saatlerinde şehre indi.

Dusan Tadic ve Filip Kostic yakın arkadaşDusan Tadic ve Filip Kostic yakın arkadaş

İŞİ TADIC BİTİRDİ

Fenerbahçe'nin Filip Kostic transferindeki en vüyük kozu Dusan Tadic oldu. Sırbistan için kahraman isimlerden biri olan sol kanat oyuncusu, vatandaşını ikna edebilmek adına büyük uğraş verdi. Ayrıca İstanbul ve kulüp hakında olumlu referanslar sundu. Bu da Kostic'in karar vermesi konusunda büyük rahatlık sağladı.

Filip Kostic için Galatasaray da devreye girmiş ancak mutlu sona ulaşamamıştıFilip Kostic için Galatasaray da devreye girmiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı

GALATASARAY İLE ANLAŞAMADI

Filip Kostic'in transferinde ilk görüşmeyi Galatasaray gerçekleştirmişti. Sarı kırmızılılar, deneyimli yıldızın menajeriyle oturduğu masadan anlaşarak kalkmayı başaramadı. Transfer olumsuz sonuçlandı. Böylelikle Fenerbahçe'nin de eli rahatladı.

Filip Kostic bu sezon kiralık olarak forma giyecekFilip Kostic bu sezon kiralık olarak forma giyecek

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı lacivertli ekip resmi stesinden yaptığı açıklama ile Kostic transferini duyurdu. Açıklamada; "Kulübümüz Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

Filip Kostic'in İstanbul'daki ilk anlarıFilip Kostic'in İstanbul'daki ilk anları

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı lacivertlilerin yeni yıldızı Filip Kostic İstanbul'a geldi. Sırp futbolcu, 22.50 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne indi. Burada Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Okan Özkan ile bir arya geldi. Ardından da taraftarları selamlayarak alandan ayrıldı.

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