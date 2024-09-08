Bu sezon hem Süper Lig hem Türkiye Kupası hem de Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrolarını güçlendirebilmek adına görüşmelerini sıklaştırdı. 13 Eylül'de sona erecek tescil dönemi öncesinde gündeme gelen isimlerden biri Fİlip Kostic'ti. Sırp futbolcu için önce sarı kırmızılılar devreye girmişti. Ancak anlaşma henüz sağlanamadı. Deneyimli oyuncunun menajeri Kanarya'nın da kapısını çaldı ve pazarlıklar başladı. İbre Başkan Ali Koç ve ekibine döndü. Süreç olumlu sonuçlandırılmak üzere İstanbul'a davet edildi. Kostic akşam saatlerinde şehre indi.
Dusan Tadic ve Filip Kostic yakın arkadaş
İŞİ TADIC BİTİRDİ
Fenerbahçe'nin Filip Kostic transferindeki en vüyük kozu Dusan Tadic oldu. Sırbistan için kahraman isimlerden biri olan sol kanat oyuncusu, vatandaşını ikna edebilmek adına büyük uğraş verdi. Ayrıca İstanbul ve kulüp hakında olumlu referanslar sundu. Bu da Kostic'in karar vermesi konusunda büyük rahatlık sağladı.
Filip Kostic için Galatasaray da devreye girmiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı
GALATASARAY İLE ANLAŞAMADI
Filip Kostic'in transferinde ilk görüşmeyi Galatasaray gerçekleştirmişti. Sarı kırmızılılar, deneyimli yıldızın menajeriyle oturduğu masadan anlaşarak kalkmayı başaramadı. Transfer olumsuz sonuçlandı. Böylelikle Fenerbahçe'nin de eli rahatladı.