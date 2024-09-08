Bu sezon hem Süper Lig hem Türkiye Kupası hem de Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrolarını güçlendirebilmek adına görüşmelerini sıklaştırdı. 13 Eylül'de sona erecek tescil dönemi öncesinde gündeme gelen isimlerden biri Fİlip Kostic'ti. Sırp futbolcu için önce sarı kırmızılılar devreye girmişti. Ancak anlaşma henüz sağlanamadı. Deneyimli oyuncunun menajeri Kanarya'nın da kapısını çaldı ve pazarlıklar başladı. İbre Başkan Ali Koç ve ekibine döndü. Süreç olumlu sonuçlandırılmak üzere İstanbul'a davet edildi. Kostic akşam saatlerinde şehre indi.