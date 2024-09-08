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Galatasaray - Esenler Erokspor GS TV izle! GS Erokspor maçı canlı yayın

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak olan mücadelede, sarı-kırmızılı ekip, milli takımlarında bulunan oyuncularından yoksun olarak sahaya çıkacak. Ligde yoğun bir fikstüre girmeye hazırlanan Galatasaray, bu maç ile birlikte Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdürecek. Peki, Galatasaray - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 18:46 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 18:50
Galatasaray - Esenler Erokspor GS TV izle! GS Erokspor maçı canlı yayın

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Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor ile hazırlık maçına çıkacak.

Galatasaray - Esenler Erokspor Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürmek için Esenler Erokspor ile hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşma, 8 Eylül Pazar günü saat 18.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.

Galatasaray - Esenler Erokspor Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray ve Esenler Erokspor arasındaki hazırlık maçının canlı yayın bilgisi henüz netleşmedi. Ancak maçın yayınlanması durumunda GSTV veya Galatasaray'ın resmi YouTube hesabı üzerinden izleyicilerle buluşması bekleniyor. Kulüpten bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

GS TV CANLI İZLE

https://galatasaray.com/ adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray'ı Yoğun Maç Programı Bekliyor

Milli ara sonrası yoğun bir maç programına girecek olan Galatasaray, ilk olarak 14 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ardından 17 Eylül Salı günü Gaziantep FK ile erteleme maçında sahaya çıkacak. 21 Eylül Cumartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, 25 Eylül'de ise ilk Avrupa kupası maçında PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Maç Programı

  • 14 Eylül: Galatasaray - Çaykur Rizespor
  • 17 Eylül: Galatasaray - Gaziantep FK
  • 21 Eylül: Fenerbahçe - Galatasaray
  • 25 Eylül: Galatasaray - PAOK

Galatasaray'ın hazırlık maçında genç oyunculara ve ligde az süre alan isimlere şans vermesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımını bu yoğun maç trafiğine hazır tutmayı hedefliyor.

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