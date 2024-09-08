Galatasaray - Esenler Erokspor GS TV izle! GS Erokspor maçı canlı yayın

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor ile hazırlık maçına çıkacak.
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor ile hazırlık maçına çıkacak.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürmek için Esenler Erokspor ile hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşma, 8 Eylül Pazar günü saat 18.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.
Galatasaray ve Esenler Erokspor arasındaki hazırlık maçının canlı yayın bilgisi henüz netleşmedi. Ancak maçın yayınlanması durumunda GSTV veya Galatasaray'ın resmi YouTube hesabı üzerinden izleyicilerle buluşması bekleniyor. Kulüpten bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.
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Milli ara sonrası yoğun bir maç programına girecek olan Galatasaray, ilk olarak 14 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ardından 17 Eylül Salı günü Gaziantep FK ile erteleme maçında sahaya çıkacak. 21 Eylül Cumartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, 25 Eylül'de ise ilk Avrupa kupası maçında PAOK ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın hazırlık maçında genç oyunculara ve ligde az süre alan isimlere şans vermesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımını bu yoğun maç trafiğine hazır tutmayı hedefliyor.