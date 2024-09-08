Galatasaray - Esenler Erokspor GS TV izle! GS Erokspor maçı canlı yayın

Galatasaray'ı Yoğun Maç Programı Bekliyor

Milli ara sonrası yoğun bir maç programına girecek olan Galatasaray, ilk olarak 14 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ardından 17 Eylül Salı günü Gaziantep FK ile erteleme maçında sahaya çıkacak. 21 Eylül Cumartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, 25 Eylül'de ise ilk Avrupa kupası maçında PAOK ile karşı karşıya gelecek.