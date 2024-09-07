Galatasaray Kadın Futbol Takımı 2. Tur’da

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara bir adım daha yaklaştı. BIIK Shymkent'i 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen Cimbom'a galibiyeti getiren golleri golleri 8, 66 ve 90+4. dakikada Malado Diallo, 20. dakikada Staskova ve 70. dakikada Catalina Usme kaydetti.