Galatasaray Kadın Futbol Takımı 2. Tur’da

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara bir adım daha yaklaştı. BIIK Shymkent'i 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen Cimbom'a galibiyeti getiren golleri golleri 8, 66 ve 90+4. dakikada Malado Diallo, 20. dakikada Staskova ve 70. dakikada Catalina Usme kaydetti.
Galatasaray yeni rakibini de elemeyi başarırsa gruplara kalacak
YENİ RAKİP 9 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 9 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Galatasaray, çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak turda rakibini elemesi halinde grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.