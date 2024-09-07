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Galatasaray Kadın Futbol Takımı 2. Tur'da

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükseldi. 1. Eleme Turu 8. Grup Final maçında Kazakistan temsilcisi BIIK Shymkent'i 5-0 yenen sarı kırmızılıların yeni rakibi 9 Eylül'de belli olacak.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 23:50 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 23:50
Galatasaray Kadın Futbol Takımı 2. Tur’da

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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara bir adım daha yaklaştı. BIIK Shymkent'i 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen Cimbom'a galibiyeti getiren golleri golleri 8, 66 ve 90+4. dakikada Malado Diallo, 20. dakikada Staskova ve 70. dakikada Catalina Usme kaydetti.

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YENİ RAKİP 9 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 9 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Galatasaray, çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak turda rakibini elemesi halinde grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

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