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11 gollü maçın galibi Cimbom! Galatasaray Esenler Erokspor: 8-3

Milli arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray, maç performansını sürdürebilmek için Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 8-3 galip ayrıldı.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 21:25 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 21:25
11 gollü maçın galibi Cimbom! Galatasaray Esenler Erokspor: 8-3

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Bu hafta Galler ile karşılaşıp İzlanda ile kozlarını paylaşacak milli takımımızın da dahil olduğu uluslar arası takvimde boş kalmak istemeyen Galatasaray, Esenler Erokspor'u ağırladı. Florya'daki mücadeleyi sarı kırmızılılar 8-3 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 12'nci dakikada Gabriel Sara, 27, 70 ve 73'üncü dakikalarda Michy Batshuayi, 35'inci dakikada Yusuf Demir, 40'ıncı dakikada Lucas Torreira, 62'nci dakikada Dries Mertens ile 64'üncü dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Esenler Erokspor'da fileleri 10 ve 20'nci dakikalarda Mame Mor Faye ile 67'nci dakikada Hamza Catakovic havalandırdı.

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