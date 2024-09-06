Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir 6 numara arayışında olan sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat'ı Fiorentina'dan transfer etti.
Kanarya, 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Faslı yıldız ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Sofyan Amrabat, Fenerbahçe forması giyecek.
ATLETICO'YA ÇALIM!
Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat transferiyle Atletico Madrid'e de çalım attığı öğrenildi. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre İspanyol ekibinin menajeri Diego Simeone, transfer döneminin sonlarına doğru bizzat Amrabat ile görüştü.
Faslı yıldız, Jose Mourinho ile görüştükten sonra transfere ikna oldu.
Ancak Atletico anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonu istemediği için Fiorentina ile anlaşamadı. Sofyan Amrabat da Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.