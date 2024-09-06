İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir 6 numara arayışında olan sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat'ı Fiorentina'dan transfer etti. Kanarya, 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Faslı yıldız ile 4 yıllık anlaşma sağladı.