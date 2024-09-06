UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri Grup A'da yer alan Türkiye Ümit Milli Takımı , Esenler Erokspor Stadyumu'nda İrlanda U21 Takımı ile karşı karşıya geldi. Zorlu randevudan galip ayrılan taraf, 1-0'lık sonuçla konuk takım oldu.

Millilerimiz yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Yasin Özcan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Uğur Kaan Yıldız'ın sert şutunda kaleci Keeley gole izin vermedi.

17. dakikada soldan kullanılan korner atışında İrlanda savunmasının uzaklaştırdığı top Uğur Kaan Yıldız'da kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farklı üstten dışarı çıktı.

52 dakikada Healy'nin soldan kullandığı korner atışında kale sahası önünde yükselen O'Riordan kafayı vurdu ancak top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

66 dakikada Moran'ın pasında topla buluşan Emakhu, soldan ceza sahasına girip çaprazdan vurdu ancak top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

84. dakikada İrlanda Cumhuriyeti golü buldu. Orta sahada topla buluşan Hodge, ceza yayı önüne kadar gelip sağdan savunmanın arkasına sarkan Curtis'e pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önü sağ çaprazından düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

86. dakikada milliler gole yaklaştı. Yasin Özcan'ın soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Metehan Altunbaş'ın göğsüyle vurduğu top direkten geri döndü. Meşin yuvarlağı çelen Mustafa Hekimoğlu'nun çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma İrlanda Cumhuriyeti'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Grupta artık iddiası bulunmayan Türkiye 10 Eylül'de San Marino, 11 Ekim'de Letonya ve 15 Ekim'de Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada atılan tek gol