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Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan ve beşinci yıldızı takabilmek için önünde mayıs ayına kadar bir süre bulunan Galatasaray'da her şey mutlu sona ulaşmak için yapılıyor. Sarı kırmızılılarda yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda oyuncula ve kulüpleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan Aslan'da orta saha için flaş bir adım atıldı. 17 yaşındaki Sverre Nypan gündeme geldi.

Sverre Nypan Norveç'in gelecekteki yıldızları arasında bulunuyor A Haber'in haberine göre sarı krımızılı yönetim orta sahadaki boşluğu doldurmak ve potansiyel taşıyan gençleri kadroya kazandırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda listeye eklenen isimlerden biride Sverre Nypan oldu. Rosenborg'daki formu ile herkesi kendine hayran bırakan başarılı futbolcu 8 numaranın yanı sıra forvet arkasında da forma giyebiliyor.