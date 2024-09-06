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Galatasaray'dan 17'lik yıldıza kanca! Devler onun peşinde

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra hedefini UEFA Avrupa Ligi olarak belirleyen Galatasaray diğer yandan Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor. Sarı kırmızılılar diğer yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Birçok ismin bulunduğu listeye bu kez 17'lik yıldız eklendi. Ancak bu süreç hiç de kolay değil. Çünkü dünyanın birçok önemli kulübü de kendisini izliyor.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 21:17 Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024, 21:18
Galatasaray’dan 17’lik yıldıza kanca! Devler onun peşinde

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Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan ve beşinci yıldızı takabilmek için önünde mayıs ayına kadar bir süre bulunan Galatasaray'da her şey mutlu sona ulaşmak için yapılıyor. Sarı kırmızılılarda yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda oyuncula ve kulüpleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan Aslan'da orta saha için flaş bir adım atıldı. 17 yaşındaki Sverre Nypan gündeme geldi.

Sverre Nypan Norveç'in gelecekteki yıldızları arasında bulunuyorSverre Nypan Norveç'in gelecekteki yıldızları arasında bulunuyor

A Haber'in haberine göre sarı krımızılı yönetim orta sahadaki boşluğu doldurmak ve potansiyel taşıyan gençleri kadroya kazandırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda listeye eklenen isimlerden biride Sverre Nypan oldu. Rosenborg'daki formu ile herkesi kendine hayran bırakan başarılı futbolcu 8 numaranın yanı sıra forvet arkasında da forma giyebiliyor.

Sverre Nypan'ın peşinde birçok Avrupa kulübü varSverre Nypan'ın peşinde birçok Avrupa kulübü var

ŞARTLAR ZORLANACAK

Galatasaray, Sverre Nypan için elinden gelenin en iyisini yaparak tıpkı Victor Osimhen'deki gibi bombayı patlatmayı hedefliyor. 9 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan gen. futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. Hem orta saha rotasyonuna hamle yapılacak hem de potansiyeli maddiyata çevrilecek. Ancak bu süreç hiç de kolay değil. Çünkü Nypan'ın peşinde ve onu izleyen birçok kulüp bulunuyor. Ayrıca transferi 18 yaşında olmadığından dolayı devre arasına sarkacak.

Sverre Nypan'ın Rosenborg ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyorSverre Nypan'ın Rosenborg ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor

Bu sene Eliteserien'de 19 karşılaşmaya çıkan Nypan, 5 kez rakip fileleri sarsıp 6 da asist yaptı. Üstelik bu istatistiklere 1367 dakikada ulaştı. Bu da 125 dakikada bir gol veya asist katkısı verdiğini gösteriyor.

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