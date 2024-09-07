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Milliler sessiz başladı! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Galler'e konuk olduğu ilk maçta sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Rakibine oyun oynama imkanı veren millilerimiz, 61'de Barış Alper Yılmaz'ın oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Karşılaşmada skoru değiştirecek bir vuruş gelmeyince müsabaka eşitlikle sona erdi. Ay yıldızlılar pazartesi günü İzlanda ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. İşte Galler - Türkiye maçında yaşananlar ve önemli anlar...

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 20:36 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 10:08
Milliler sessiz başladı! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı

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UEFA Avrupa Şampiyonası'nın ardından yeni bir sayfa açan A Milli Futbol Takımımız, Galler ile Cardiff'te karşı karşıya geldi. Ekibimiz, maç boyunca etkili olabildiği çok az pozisyon yakalarken Galler daha çok topla oynayan ve şans bulan taraftı. Ancak millilerimiz Barış Alper Yılmaz'ın atılmasına rağmen savunma tarafında işi sıkı tutarak sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte Galler - Türkiye maçında yaşananlar ve önemli anlar...

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MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sağ taraftan Thomas'ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Ramsey'in dokunuşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

37. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Thomas'ın Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

38. dakikada Galler savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Barış Alper pasını Arda Güler'e aktardı. Arda'nın penaltı noktası gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak Galler savunmasından döndü.

45+1. dakikada milli takımın sol kanattan Arda ile kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Abdülkerim kafayı vurdu top üstten dışarıya gitti.

Hakan Çalhanoğlu tedbir amaçlı olarak ilk 11'de görevlendirilmediHakan Çalhanoğlu tedbir amaçlı olarak ilk 11'de görevlendirilmedi

HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEKLERDE

Millilerimizin kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Galler karşısında yedek soyundu. Teknik Direktör Vincenzo Montella, yıldız futbolcu hakkında; "Hakan oynamak için çok istekli ama benim görevim onların sağlığını korumak. Portekiz maçında da Arda konusunda böyle rasyonel bir karar almak zorunda kalmıştık. Oyuncularımızın sakatlanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullanarak gerekçesini açıkladı. Deneyimli 10 numara ikinci yarıda forma giydi.

Barış Alper Yılmaz kırmızı kartla oyun dışı kaldıBarış Alper Yılmaz kırmızı kartla oyun dışı kaldı

BARIŞ ALPER YILMAZ'A KIRMIZI KART

Galler karşısında dakikalar 30'u gösterdiğinde ceza sahasında yerde kalan Barış Alper Yılmaz penaltı bekledi. Ancak hakem devam kararı verdi. Yıldız oyuncu da aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gördü. İkinci yarıda da rakibine sert bir müdahalede bulunan sarı kırmızılıların kanat oyuncusu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Barış böylelikle İzlanda maçında forma giyemeyecek.

Arda Güler Galler karşısında skor katkısı yapamadıArda Güler Galler karşısında skor katkısı yapamadı

ARDA GÜLER SAKATLANDI

A Milli Futbol Takımımızın Galler ile oynadığı maçın 88'inci dakikasında Arda Güler şoku yaşandı. Yıldız futbolcu kendisini yere bıraktı ve oyundan çıkmak istediğini söyledi. Sakatlanan gen. futbolcu yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Türkiye Galler ile oynadığı son maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldıTürkiye Galler ile oynadığı son maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı

RAKİBİMİZ İZLANDA

Karşılaşmanın ardından millilerimiz 9 Eylül'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Galler ise Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

GRUPTAKİ DİĞER MAÇLARIMIZ VE TARİHLERİ

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda
11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ
14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye
16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler
19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye

İşte UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ilk maçlar sonucu oluşan puan durumu:

1- İZLANDA: 3

2- GALLER: 1

3- TÜRKİYE: 1

4- KARADAĞ: 0

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