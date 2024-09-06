SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den dev harekat! Sebastian Szymanski'nin kankası geliyor

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek isimler için arayışlar devam ediyor. Sarı lacivertliler, Sebastian Szymanski'nin arkadaşı olan genç yıldızı listesine ekledi. Hedef hem takımın deneyimşpi futbolcuları ile harman yapmak hem de kazandığı deneyim sonrasıdna yüksek bedelle satış gerçekleştirebilmek. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 17:20 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 17:20
Fenerbahçe’den dev harekat! Sebastian Szymanski’nin kankası geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezona Süper Lig'de şampiyonluk hedefinin yanı sıra Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek ve Avrupa'da da iyi işler yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan sürüyor. Son olarak Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı lacivertlilerde yeni isimler için girişimler hızlandı. Listedeki oyunculardan biri de Sebastian Szymanski'nin milli takımdan arkadaşı Kacper Urbanski.

Kacper Urbanski ilk olarak 150 bin euroya kiralandığo Bologna alt yapısına sonrasında 750 bin euroya transfer olduKacper Urbanski ilk olarak 150 bin euroya kiralandığo Bologna alt yapısına sonrasında 750 bin euroya transfer oldu

Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattıktan sonra listesine Crristian Medina'yı ekleyen ve Alan Lescano'yu da alternatifi olarak belirleyen Kanarya'da liste giderek uzuyor. Son olarak Kacper Urbanski gündeme geldi. 15 milyon euroluk Medina teklifi kabul görmeyen Başkan Ali Koç ve yönetimi, Polonyalı futbolcu için Szymanski'yi devreye soktu.

Kacper Urbanski Polonya'nın İskoçya'yı 3-2 yendiği karşılaşmada da forma giydiKacper Urbanski Polonya'nın İskoçya'yı 3-2 yendiği karşılaşmada da forma giydi

Fenerbahçe, Bologna'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Kacper Urbanski'yi kadrdosuna katmak adına kolları sıvadı. Urbanski için İtalyan temsilcisinin kapısı çalınacak. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak değerlendirilen genç orta saha ön libero ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

Kacper Urbanski milli takımımızın Polonya'ya 2-1 kaybettiği maçta da 57 dakika süre almııştıKacper Urbanski milli takımımızın Polonya'ya 2-1 kaybettiği maçta da 57 dakika süre almııştı

Kacper Urbanski geride kalan senede 25 karşılaşmada görev yaptı. 1079 dakika süre aldı. Bu sezon ise 8 dakika forma giyebildi. Kontratı gelecek yaz sona eriyor. Süreçte Sebastin Szymasnki de büyük rol oynayarak arkadaşına takım ve kulüple ilgili bilgiler veriyor.

Jose Mourinhodan Diego Simeoneye transfer çalımı!Jose Mourinhodan Diego Simeoneye transfer çalımı!
Jose Mourinho'dan Diego Simeone'ye transfer çalımı!
Temsilcilerimize sürpriz oran! Avrupa Liginin favorileri açıklandıTemsilcilerimize sürpriz oran! Avrupa Liginin favorileri açıklandı
Temsilcilerimize sürpriz oran! Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ’eğitim’ zirvesinde önemli açıklamalar! Sosyal medya gençleri zehirliyor... Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alem
Engin Polat tahliye edildi! Savcılığın itirazı kabul görmedi... Dilan Polat ’Enerji’ paylaşımı yaptı!
RTÜK’ten ’Famagusta’ adımı! NETFLIX’teki asılsız Rum propagandasına geçit yok... Yunanistan dışında hiçbir ülkede yayınlanmayacak
CHP’de Tüzük Kurultayı! Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı! Özgür Özel talimat verdi! İsmi söküldü
Jose Mourinho’dan Diego Simeone’ye transfer çalımı!
Özgür Özel’den CHP tüzük kurultayında ’anormal’ sözler! Her şey tabanın gazını almak için... Erdoğan’ı kabul ettim
İtalya’daki lüks yat faciasında otopsi şoku! Altı yolcu nasıl öldü?
Halıcıoğlu’nda metrobüs yangını! Motor kısmı tutuştu alev topuna döndü | Her güne bir vukuat... İstanbullunun can güvenliği yok
Türkiye Galler karşısında! Montella’dan sürpriz 11
Google tekeline İngiliz darbesi! Yıllık cirosunun yüzde 10’u kesilecek
Müge Anlı’daki Mehmet Yörük olayında kan donduran gelişme! 5 saat beklettiler! Zehrin kaynağı çiftlik
Kılıç kınına girdi! Teğmenlerin ’Atatürk’ maskeli korsan yemin merasiminde yanıt bekleyen sorular: Bir disiplinsizlikten daha fazlası...
Tazminat hesabı değişiyor! Kimler ne alacak? Asgari ücretliye nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar...
Jose Mourinho’dan flaş Oğuz Aydın kararı! Listeye yazılmamıştı
Volkswagen krizi Almanya’yı vurdu ekonomistler uyardı: Tüm sektörler ona bağlı
SON DAKİKA