Fenerbahçe’den dev harekat! Sebastian Szymanski’nin kankası geliyor

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Bu sezona Süper Lig'de şampiyonluk hedefinin yanı sıra Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek ve Avrupa'da da iyi işler yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan sürüyor. Son olarak Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı lacivertlilerde yeni isimler için girişimler hızlandı. Listedeki oyunculardan biri de Sebastian Szymanski'nin milli takımdan arkadaşı Kacper Urbanski.

Kacper Urbanski ilk olarak 150 bin euroya kiralandığo Bologna alt yapısına sonrasında 750 bin euroya transfer oldu



Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattıktan sonra listesine Crristian Medina'yı ekleyen ve Alan Lescano'yu da alternatifi olarak belirleyen Kanarya'da liste giderek uzuyor. Son olarak Kacper Urbanski gündeme geldi. 15 milyon euroluk Medina teklifi kabul görmeyen Başkan Ali Koç ve yönetimi, Polonyalı futbolcu için Szymanski'yi devreye soktu.