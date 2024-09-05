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Vincenzo Montella: Yeni fırsatları değerlendiririz

UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile karşılaşacak olan milli takımımızda Teknik Direktör Vincenzo Montella ile defans oyuncularından Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, oyuncu tercihleri ile ilgili olarak yeni isimler çıkması halinde fırsatları değerlendirerek turnuvalarda çok daha güçlü bir hale gelmeyi arzu ettiklerini dile getirdi. Deneyimli stoper ise "Yarından itibaren her şeyimizi vermeye hazırız" diye konuştu.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 22:02 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 23:02
Vincenzo Montella: Yeni fırsatları değerlendiririz

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UEFA Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği çeyrek final başarısının ardından yeni bir döneme başlayan A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz de Teknik Direktör Vincenzo Montella ile stoperlerden Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella yeni bir turnuvada daha yer almak amacındaVincenzo Montella yeni bir turnuvada daha yer almak amacında

"22 YILLIK HASRET VAR"

UEFA Avrupa Şampiyonası' sonrası sevgiyle karşılandıklarını ve büyük ilgi gördüklerini ifade eden Vincenzo Montella, turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak ve Dünya Kupası bileti almak istediklerini belirterek; "Böyle bir turnuva için gururluyuz. Daha fazla ilerleyleyebilirdik ama olmadı. Tüm futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Performanslarından ve fedakarlık için. Sevgi yağmuruna tutuldum. Hatta İtalya'da da bunu hissettim. Tanımadığım insanlardan da. Bizi desteklemeye başlayanlar oldu. Ama artık geçmişte kaldı. Yeni bir maceraya başlıyoruz. 22 yıllık hasret var. Uluslar Ligi önemli bir bilet. Eylül ayı kritik bir aydır. Fiziksel kondisyon tam oturmamış olabilir. Maç ritmini yakalamak için oynamanız gerekiyor. Biraz daha yorgun olabilir futbolcular. Premier Lig'in ne kadar zorlu bir lig olduğunu biliyoruz. Oradaki kadroya baktığımızda birçoğu burada oynuyor. Yeni hocaları var. Taktiksel olarak bir maç dahi yapmadılar. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Yeni hocalarına dair bir veri veya done yok ama kendisi kulübünde asistan hocaydı. Orada oynattıkları maçları izledik. Ama bu da o oyunu oynayacakları anlamına gelmiyor" sözlerini sarf etti.

"YENİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİRİZ"

Oyuncu tercihleri hakkındaki düşünceleri sorulan İtalyan teknik adam; "Baktığımızda çok güzel duygular yaşadığımız bir turnuva geçirdik. Üzüldük, sarıldık, mutlu olduk. Fazla sayıda duygu yaşadık. Fazlasıyla altını çizmediğimiz nokta var. 2 büyük hata vardı. Simons'un müdahalesi kırmızıydı. Bir de atılan golde faul vardı. Farklı bitebilirdi maç. Bu yolculukta 16 basamak yükseliş yaşadık. 2017'den bu yana en iyisi. Futbolda geçmiş diye bir konu yok. Onunla uğraşmıyoruz. Şimdiye ve geleceğe odaklıyız. Oyun prensiplerinin üzerinde durmayı seviyorum. En iyileri seçip buna göre hedeflerime doğru yürüyorum. Gelecekte tüm futbolcularımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Dünya Kupası hedefimiz var. Yeni fırsatlar doğarsa değerlendirmeye hazırız." diye konuştu.

AVRUPA KUPALARI VURGUSU

Montella, Avrupa kupalarında bulunan temsilcilerimizin önemli aşamalar kaydederek bunu sürekli hale getirmeleri gerektiğini vurgulayarak; "Bizim ligimizde çok duran bir futbol var. Zamana ihtiyacım var. Tempoyu yakalayamıyoruz. Geliştirerek başlamalıyız. Bazı takımlarımız Avrupa'da oynuyor. Umarım onlar en uzun süre turnuvalarda kalırlar. Bu da bize futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmemizi sağlayacak. Korkan biri değilim. Böyle bir tiğim yok. Geleceğe bu şekilde emin adımlarla ilerleyebiliriz. Hollanda'ya baktığınızda oyuncuları uzun süre Şampiyonlar Ligi'nde oynamış futbolcular. Biz de bunu adapte etmek istiyoruz." dedi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU'NA GÜVENİYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TV8,5'e açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam; "Arda Güler'i evladım gibi görüyorum. Real Madrid'de daha fazla dakika kazanmaya başladı. Ondan da beklentimiz bu yönde.

Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu çok büyük bir potansiyel olarak görüyorum. Çok genç bir futbolcu. Devamlılık sağlaması gerekiyor. En iyi şekilde yetiştirmemiz gereken futbolculardan bir tanesi. Mustafa'yı çağırmamızın sebeplerinden bir tanesi, onu yakından görmekti. Belki bu maçlarda oynamayacak ama bu havayı soluması çok önemli.

Forvetsiz oynama sorularına çok gülüyorum. Guardiola,'Futbolda en iyi forvet alandır' der. Ben de ona katılıyorum. En iyi cevabı, Avrupa Şampiyonası'nda verdiğimizi düşünüyorum. En çok gol atan takımlardan biriydik. En çok tehlikeli pozisyon yaratan takımdık." ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü EURO 2024'te sakatlığı nedeniyle oynayamamıştıÇağlar Söyüncü EURO 2024'te sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı

"A LİGİNE YÜKSELMEK İSTİYORUZ"

A Milli Takım'da yer alamamasının üzücü olduğunu belirten ancak turnuvayı yakından takip ettiğini ifade eden Çağlar Söyüncü; "Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Şampiyonada takımımız tüm ülkemizi gururlandırdı. Takım arkadaşlarımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi yeni hedeflerimiz var. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yeni hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

HEDEF DÜNYA KUPASI

Yeni bir jenerasyonla Dünya Kupası'na gitmek istediklerini belirten deneyimli futbolcu; "Son turnuvada taraftarımızın ne kadar istekli olduğunu gördük. Dünya Kupası'na uzun süredir gidemiyoruz. İnşallah bu jenerasyonla oraya gitmek en büyük hedefimiz. Dünya Kupası için elimizden geleni yapacağız. Yarından itibaren her şeyimizi vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"HAKAN VE ARDA ADINA MUTLUYUZ"

Kısa süre önce açıklanan Balon d'Or listesinde adaylar arasında bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan deneyimli stoper; "Herkes gibi biz de çok mutlu olduk. Hakan Çalhanoğlu uzun yıllardır ülkemizi temsil ediyor. Hakan Ballon d'Or'a aday oldu. En az onun kadar sevindim. Arda Güler de inşallah sakatlık yaşamadan en iyisini verir ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. Onlar adına mutluyuz." diye konuştu.

Türkiye'nin grubunda İzlanda, Karadağ ve Galler bulunuyorTürkiye'nin grubunda İzlanda, Karadağ ve Galler bulunuyor

GRUPTA ZORLU ÜLKELER VAR

Milli takımımız Uluslar B Ligi 4. Grupta Galler'in ardından 9 Eylül'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. 11 Ekim'de Karadağ ile evinde karşılaşacak ay yıldızlılar, 14 Ekim'de İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya geşecek. Kasım ayındaki ilk mücadelesinde ise 16 Kasım'da Galler ile evinde, 19 Kasım'da da Karadağ ile dış sahada kozlarını paylaşacak.

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