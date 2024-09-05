Vincenzo Montella: Yeni fırsatları değerlendiririz

Vincenzo Montella yeni bir turnuvada daha yer almak amacında

"22 YILLIK HASRET VAR"

UEFA Avrupa Şampiyonası' sonrası sevgiyle karşılandıklarını ve büyük ilgi gördüklerini ifade eden Vincenzo Montella, turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak ve Dünya Kupası bileti almak istediklerini belirterek; "Böyle bir turnuva için gururluyuz. Daha fazla ilerleyleyebilirdik ama olmadı. Tüm futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Performanslarından ve fedakarlık için. Sevgi yağmuruna tutuldum. Hatta İtalya'da da bunu hissettim. Tanımadığım insanlardan da. Bizi desteklemeye başlayanlar oldu. Ama artık geçmişte kaldı. Yeni bir maceraya başlıyoruz. 22 yıllık hasret var. Uluslar Ligi önemli bir bilet. Eylül ayı kritik bir aydır. Fiziksel kondisyon tam oturmamış olabilir. Maç ritmini yakalamak için oynamanız gerekiyor. Biraz daha yorgun olabilir futbolcular. Premier Lig'in ne kadar zorlu bir lig olduğunu biliyoruz. Oradaki kadroya baktığımızda birçoğu burada oynuyor. Yeni hocaları var. Taktiksel olarak bir maç dahi yapmadılar. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Yeni hocalarına dair bir veri veya done yok ama kendisi kulübünde asistan hocaydı. Orada oynattıkları maçları izledik. Ama bu da o oyunu oynayacakları anlamına gelmiyor" sözlerini sarf etti.

"YENİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİRİZ"

Oyuncu tercihleri hakkındaki düşünceleri sorulan İtalyan teknik adam; "Baktığımızda çok güzel duygular yaşadığımız bir turnuva geçirdik. Üzüldük, sarıldık, mutlu olduk. Fazla sayıda duygu yaşadık. Fazlasıyla altını çizmediğimiz nokta var. 2 büyük hata vardı. Simons'un müdahalesi kırmızıydı. Bir de atılan golde faul vardı. Farklı bitebilirdi maç. Bu yolculukta 16 basamak yükseliş yaşadık. 2017'den bu yana en iyisi. Futbolda geçmiş diye bir konu yok. Onunla uğraşmıyoruz. Şimdiye ve geleceğe odaklıyız. Oyun prensiplerinin üzerinde durmayı seviyorum. En iyileri seçip buna göre hedeflerime doğru yürüyorum. Gelecekte tüm futbolcularımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Dünya Kupası hedefimiz var. Yeni fırsatlar doğarsa değerlendirmeye hazırız." diye konuştu.

AVRUPA KUPALARI VURGUSU

Montella, Avrupa kupalarında bulunan temsilcilerimizin önemli aşamalar kaydederek bunu sürekli hale getirmeleri gerektiğini vurgulayarak; "Bizim ligimizde çok duran bir futbol var. Zamana ihtiyacım var. Tempoyu yakalayamıyoruz. Geliştirerek başlamalıyız. Bazı takımlarımız Avrupa'da oynuyor. Umarım onlar en uzun süre turnuvalarda kalırlar. Bu da bize futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmemizi sağlayacak. Korkan biri değilim. Böyle bir tiğim yok. Geleceğe bu şekilde emin adımlarla ilerleyebiliriz. Hollanda'ya baktığınızda oyuncuları uzun süre Şampiyonlar Ligi'nde oynamış futbolcular. Biz de bunu adapte etmek istiyoruz." dedi.



MUSTAFA HEKİMOĞLU'NA GÜVENİYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TV8,5'e açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam; "Arda Güler'i evladım gibi görüyorum. Real Madrid'de daha fazla dakika kazanmaya başladı. Ondan da beklentimiz bu yönde.

Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu çok büyük bir potansiyel olarak görüyorum. Çok genç bir futbolcu. Devamlılık sağlaması gerekiyor. En iyi şekilde yetiştirmemiz gereken futbolculardan bir tanesi. Mustafa'yı çağırmamızın sebeplerinden bir tanesi, onu yakından görmekti. Belki bu maçlarda oynamayacak ama bu havayı soluması çok önemli.

Forvetsiz oynama sorularına çok gülüyorum. Guardiola,'Futbolda en iyi forvet alandır' der. Ben de ona katılıyorum. En iyi cevabı, Avrupa Şampiyonası'nda verdiğimizi düşünüyorum. En çok gol atan takımlardan biriydik. En çok tehlikeli pozisyon yaratan takımdık." ifadelerini kullandı.