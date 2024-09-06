Sevilay Öztürk’ten Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya

Ülkemizi Paris 2024 Paralimpik Oyunları 'nda temsil eden Sevilay Öztürk , kadınlar yüzme 50 metre kelebek S5 finalinde mücadele verdi. Sümeyye Boyacı'nın da yer aldığı final etabında Öztürk üçüncü sırayı alırken Boyacı ise yedinciliği elde etti.

Sevilay Öztürk iki son 2 paralimpik oyunlardan 2 bronz madalya ile döndü

İKİNCİ MADALYASI

Henüz 17 yaşında katıldığı Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 50 metre sırtüstü yüzen ve Japonya'dan bronz madalya ile dönen Sevilay Öztürk, bu kez de Paris'te aynı sevinci yaşadı. Böylelikle kariyerindeli ikinci Paralimpik Oyunları madalyasını kazandı.