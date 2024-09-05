Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç’tan yabancı kuralı açıklaması!

Ali Koç , Kulüpler Birliği 'nin toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Maçlardaki hakem hatalarının daha az olması gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Ali Koç, "Türk futbolunun ilerlemesi için hakemlerin daha iyi olması ve hataların minimize edilmesi lazım. Türkiye'deki hata seviyesinin kabul edilemez bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon için hataları haftalık olarak nasıl federasyonla istişare edebiliriz onu konuştuk. 50 tane talimat değişikliği oldu yeni federasyon gelince, onları değerlendirdik." dedi. Biletleme sistemiyle ilgili Ali Koç şunları söyledi, "İstisnasız tüm kulüpler bu şekildeki biletleme sistemine karşı. Çok ciddi seyirci kaybına sebep olduğunu değerlendiriyoruz. Hepimiz kendi kulübümüzün ihtiyaçları doğrultusunda bir çare üreteceğiz. Üstüne basarak söylüyorum, bugün kanun bugün bunu emrediyor ama Süper Lig ve alt liglerdeki kulüpler sistemin olmamasını istiyor."

Kulüpler Birliği, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile bir araya gelmişti.

"KULÜPLERİN YARATTIĞI KAYNAK İHTİYAÇLARI KARŞILAMIYOR"



Ali Koç sözlerine şöyle devam etti, "Federasyonla ilk yaptığımız toplantıda 5 yıllık planda Türk futbolunun ekonomik sağlığına kavuşması, bağımsızlığına ulaşması için konuşmuştuk. Bunun gelir ve gider ayağı var. Bu model sürdürülebilir değil. Kulüplerin yarattığı kaynak ihtiyaçları karşılamıyor. O yüzden bu 5 yıllık planlarda neler yapılabileceğini konuştuk. Bunlardan biri vergi. Yüzde 40'lık vergi çok büyük bir yük oluşturuyor. Yayın gelirleri nasıl artar, korsan yayınla nasıl mücadele edilir gibi şeyleri konuştuk."



"KİMSENİN ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK"



Hakemlerle ilgili ayrıca Ali Koç, "Türk futbolunun en önemli kangreni hakemlerin performansı. Hakem atamaları, yetiştirme ve üst klasmana yükselmeleri, performans ve ödül sisteminin olmaması... Bizler çok ciddi yatırımlar yapıyoruz, bir hakem kararıyla bu yatırımlar olumsuz etkileniyor. Elbette hata olacak ancak sistematik, hatta niyeti pek çok kez sorgulanacak hataların sona ermesi lazım. Anladığımız kadarıyla bu federasyonun bir yol haritası var. Bizim artık genç hakemleri ortaya çıkarmamız, gruplaşmayı bitirmemiz lazım. Bir sürü yapısal sorunumuz var. Yol haritası inşallah istediğimiz sonuçları verir. Bu yolculukta da bizim de çorbada tuzumuzun olması lazım çünkü en çok bizim canımız yanıyor. Bir gerçek var ki bu şekilde devam edemeyiz. Performansa göre ilerleyecek bir sistem olmalı. Federasyon bu konuda samimi, bizlerle çalışmak istiyor. Zaman alacak, kimsenin elinde sihirli değnek yok. Bunları fark eden bir federasyon olduğunu görmek bizi mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.

"BAZI KULÜPLERİMİZ SIKINTILI"



Süper Lig'deki yabancı kuralıyla ilgili Kulüpler Birliği'nin bugünkü toplantısında bu konuyu görüştüklerini belirten Ali Koç, "Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Fazla yabancı olan kulüplerimizi rahatlatmak için. Bazı kulüplerin 2-3 tane daha fazla yabancı oyuncusu var. Bu, onları kaydedemezsiniz demek. Bu kulüplerimize nasıl yardımcı olabiliriz diye konuşmamız oldu. Onları aradık, Galler maçı için yolculuktalardı. İnince konuşacağız. Birkaç kulübümüz bu yükten nasıl kurtarabiliriz diye konuşmalarımız oldu. Herkes, sorunu olmayan kulüpler de sorunu olan kulüplere destek olunması gerektiğini söyledi. İnşallah onlara bir çözüm bulacağız." dedi.