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TV8 CANLI MAÇ İZLE | Galler Türkiye maçı şifresiz izle

TV8 canlı maç izle aratılmaları hızla arttı. Milli maçı izlemek isteyen futbolseverler Galler Türkiye maçını izlemek için detayları araştırıyorlar. 9 Eylül Cuma günü saat 21.45'de başlayacak olan maçı Norveçli hakem Rahit Saggi yöntecek. İşte Galler Türkiye maçı kesintisiz, şifresiz, donmadan, full HD, tamamını canlı izleme ekranı...

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 21:37 Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024, 21:37
TV8 CANLI MAÇ İZLE | Galler Türkiye maçı şifresiz izle

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Avrupa kupaları maçlarının TRT 1 üzerinden yayınlanması sebebiyle futbolseverler mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyor. 6 Ağustos Cuma günü saat 21.45'de oynanacak olan Galler Türkiye maçı TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Canlı yayınları yakından takip edenler için TV8'in güncel yayın akışı ve frekans bilgileri de açıklandı. İşte 6 Eylül Cuma gününe dair detaylar...

Galler - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

Avrupa kupaları maçlarının TRT 1 üzerinden yayınlanması nedeniyle bazı futbolseverler, Galler - Türkiye maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Maç, TV8,5 ve dijital platform Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Ayrıca maç yayını TV8 üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.

TV8 CANLI İZLE

Galler Türkiye maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV8 Yayın Akışı

Maçın yayına gireceği saat öncesinde TV8'de şu programlar yer alacak:

06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
21:45 Galler - Türkiye Uluslar Ligi / Canlı Yayın

TV8 Frekans Bilgileri

Maçı uydu üzerinden izlemek isteyenler için TV8'in frekans bilgileri şu şekilde:

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
FEC: 2/3

Galler - Türkiye mücadelesini kaçırmamak için frekans bilgilerinizi doğru ayarladığınızdan emin olun!

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