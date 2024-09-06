Avrupa kupaları maçlarının TRT 1 üzerinden yayınlanması sebebiyle futbolseverler mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyor. 6 Ağustos Cuma günü saat 21.45'de oynanacak olan Galler Türkiye maçı TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Canlı yayınları yakından takip edenler için TV8'in güncel yayın akışı ve frekans bilgileri de açıklandı. İşte 6 Eylül Cuma gününe dair detaylar...
Galler - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?
Avrupa kupaları maçlarının TRT 1 üzerinden yayınlanması nedeniyle bazı futbolseverler, Galler - Türkiye maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Maç, TV8,5 ve dijital platform Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
Ayrıca maç yayını TV8 üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.
TV8 CANLI İZLE
Galler Türkiye maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin