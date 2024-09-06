Avrupa kupaları maçlarının TRT 1 üzerinden yayınlanması sebebiyle futbolseverler mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyor. 6 Ağustos Cuma günü saat 21.45'de oynanacak olan Galler Türkiye maçı TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Canlı yayınları yakından takip edenler için TV8'in güncel yayın akışı ve frekans bilgileri de açıklandı. İşte 6 Eylül Cuma gününe dair detaylar...

Galler - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

Avrupa kupaları maçlarının TRT 1 üzerinden yayınlanması nedeniyle bazı futbolseverler, Galler - Türkiye maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Maç, TV8,5 ve dijital platform Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Ayrıca maç yayını TV8 üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.