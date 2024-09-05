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Galatasaray ile Trabzonspor yıldız isim için karşı karşıya!

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Galatasaray ile Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. İki ezeli rakip, tescil döneminin kapanmasına kısa süre kala aynı ismin peşine düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 23:57 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 23:57
Galatasaray ile Trabzonspor yıldız isim için karşı karşıya!

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Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüslemek isteyen Galatasaray ve Trabzonspor'da kadroların güçlendirilmesi üzerine çalışmalar sürüyor. İki ezeli rakip transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala temaslar hız kazandı ve Premier Lig'deki aynı isim üzerinde birleşildi. Adeta savaş başladı.

Philip Billing uzaktan etkili şutları ile ön plana çıkıyorPhilip Billing uzaktan etkili şutları ile ön plana çıkıyor

OKAN BURUK İSTEDİ

Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira ile yollarını ayıran Galatasaray'da Lucas Torreira ve Gabriel Sara'ya ekleme olarak Philip Billing yapılmak isteniyor. Yıldız futbolcunun bu sezon takımda istediği süreyi alamaması üzerine takımdan ayrılmaya sıcak bakması üzerine Teknik Direktör Okan Buruk'tan da onay çıktı ve ilk girişim yapıldı.

Philip Billing Danimarka Milli Takımı formasını 5 kez terlettiPhilip Billing Danimarka Milli Takımı formasını 5 kez terletti

TRABZONSPOR DA DEVREDE

Danimarkalı oyuncunun Süper Lig'den tek talibi Galatasaray değil. Oyun kurucu arayışında olan Fırtına da Billing'in peşinde. İlk temas kuruldu. Teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş de kendisi için olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.

Philip Billing bu sezon sadece 6 dakika süre alabildiPhilip Billing bu sezon sadece 6 dakika süre alabildi

Güncel piyasa değeri 22 milyon olarak değerlendirilen Philip Billing'in Bournemouth ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiliz ekibinde 192 karşılaşmada forma giyip 31 gol atıp 20 de asist yaptı.

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