İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüslemek isteyen Galatasaray ve Trabzonspor'da kadroların güçlendirilmesi üzerine çalışmalar sürüyor. İki ezeli rakip transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala temaslar hız kazandı ve Premier Lig'deki aynı isim üzerinde birleşildi. Adeta savaş başladı.

Philip Billing uzaktan etkili şutları ile ön plana çıkıyor OKAN BURUK İSTEDİ Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira ile yollarını ayıran Galatasaray'da Lucas Torreira ve Gabriel Sara'ya ekleme olarak Philip Billing yapılmak isteniyor. Yıldız futbolcunun bu sezon takımda istediği süreyi alamaması üzerine takımdan ayrılmaya sıcak bakması üzerine Teknik Direktör Okan Buruk'tan da onay çıktı ve ilk girişim yapıldı.