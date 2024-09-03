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Trabzonspor'da Güneş doğdu! Şenol Güneş ile anlaşma tamam

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da teknik direktör arayışları tamamlandı. Bordo mavililer, Abdullah Avcı'dan boşalan koltuk için Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması planlanıyor...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 15:42 Güncelleme 03 Eylül 2024, 15:56
Trabzonspor’da Güneş doğdu! Şenol Güneş ile anlaşma tamam

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Avrupa'ya veda edilmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı. Bordo mavililer, Avcı'dan boşalan teknik adamlık koltuğu için efsane ismi Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.

PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM

Başkan Ertuğrul Doğan, ikinci kez Şenol Güneş ile bir araya gelirken anlaşma sağlandı. Şenol Güneş'in başkan Doğan'dan bazı bölgelere transfer istediği de öğrenildi. Güneş'in, perşembe günü takımın başında antrenmana çıkması planlanıyor.

5. GÜNEŞ DÖNEMİ

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ile anlaşmaya varan Şenol Güneş için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması planlanıyor. Bordo mavili kulübün efsane isimlerinden olan Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında 5. dönemini yaşayacak.

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