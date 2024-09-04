Şenol Güneş 11 yıl sonra 5. kez yuvası Trabzon'da: "Gel dediler geldim"

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, 11 yıl sonra 5. kez yuvasına döndü.

GEL DEDİLER GELDİM

Şenol Güneş havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Güneş, "Trabzon'a yeni gelmiyorum ama değişik duygularla gelmiş oluyorum. Bir görev için geldim. Trabzonspor, benden önce Abdullah Hoca ile başarılı işler yaptı. Son maça İhsan Hoca çıktı. Yeni bir dönem başlayacak. Yönetim kurulu ve başkan, benimle görüşmek istedi, 'gel' dediler, geldim. Durum değerlendirmesi yapacağız. Tanıdığım bir şehir. Zor bir dönem, o travmaları atlatıp, yeni bir takım yaparak, iyi bir takım görmek istiyoruz. İnşallah en güzeli olacaktır." dedi.