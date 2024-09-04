SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Şenol Güneş 11 yıl sonra 5. kez yuvası Trabzon'da: "Gel dediler geldim"

Trabzonspor'da 5. kez göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş, en son 2012-13 sezonunda ayrıldığı bordo-mavili takıma, 11 yıl sonra geri döndü. Karadeniz ekibinde Güneş'ten sonraki dönemde 14 teknik adam görev yaptı. Fırtına, Güneş'in Trabzon'a geldiğini "Efsane yeniden evinde" paylaşımıyla duyurdu. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş, "Yönetim kurulu ve başkan, benimle görüşmek istedi, 'gel' dediler, geldim. Durum değerlendirmesi yapacağız." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 18:53 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 18:53
Şenol Güneş 11 yıl sonra 5. kez yuvası Trabzon’da: Gel dediler geldim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, 11 yıl sonra 5. kez yuvasına döndü.

GEL DEDİLER GELDİM
Şenol Güneş havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Güneş, "Trabzon'a yeni gelmiyorum ama değişik duygularla gelmiş oluyorum. Bir görev için geldim. Trabzonspor, benden önce Abdullah Hoca ile başarılı işler yaptı. Son maça İhsan Hoca çıktı. Yeni bir dönem başlayacak. Yönetim kurulu ve başkan, benimle görüşmek istedi, 'gel' dediler, geldim. Durum değerlendirmesi yapacağız. Tanıdığım bir şehir. Zor bir dönem, o travmaları atlatıp, yeni bir takım yaparak, iyi bir takım görmek istiyoruz. İnşallah en güzeli olacaktır." dedi.

Şenol GüneşŞenol Güneş

"Sözle ifade etmek doğru değil ama yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum" diyen Şenol Güneş, "Heyecanım gençliğimdeki gibi değil. Duyguların mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz. Umarım benden beklediklerini verebilirim. Onu yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

EFSANE YENİDEN EVİNDE
Fırtına, Güneş'in Trabzon'a geldiğini "Efsane yeniden evinde" paylaşımıyla duyurdu.

Trabzonspor'da, 2009-10 sezonunun 15. haftasındaki Ankaragücü maçı öncesi 4. kez göreve getirilen ve 2012-13 sezonunun 19. haftasında deplasmanda 3-1'lik Elazığspor mağlubiyetine kadar görev yapan Şenol Güneş, bordo-mavili takımda 5. dönemine başlayacak.

Elazığspor yenilgisinin ardından 27 Ocak 2013 tarihinde bordo-mavili takımdaki görevinden ayrılan Güneş, 12 yıla yakın süre sonra tekrar eski takımında görev yapacak.

Şenol GüneşŞenol Güneş

Güneş'in 4. döneminde 113 lig maçına çıkan bordo-mavililer, 57 galibiyet, 32 beraberlik, 24 mağlubiyet alırken 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupayı müzesine götürdü.

Karadeniz ekibinde 4. döneminde 4 sezon takımın başında yer alan Güneş'in ayrılışından sonra 14 teknik adam bordo-mavili ekipte görev yaptı.

Trabzonspor'da söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, Orhan Ak, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı görev aldı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul DoğanTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

DOĞAN DÖNEMİNDE 4. ÇALIŞTIRICI
Şenol Güneş, 26 Mart 2023 tarihinde göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde görev yapacak 4. teknik adam olacak.

Karadeniz ekibinde, Doğan döneminde Orhan Ak, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı'ya bordo-mavili takım emanet edildi.

44 TEKNİK ADAM ÇALIŞTI
Trabzonspor'un lig tarihinde 44 teknik direktör görev yaptı. Bordo-mavili takımda görev yapan teknik adamlar şöyle:

Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, Abdullah Avcı, Orhan Ak, Nenad Bjelica.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Sisi’den basın toplantısında önemli açıklamalar
CHP’de ’penaltı’ krizi! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’in ’teknik direktörlüğüne’ itiraz: Günü geldiğinde deyip rest çekti
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan açıkladı: Hedef 5 yılda 15 milyar dolar
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP’li İBB iş makinesiyla ağaçlara zarar verdi
Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti dünya basınında: Dönüm noktası Hürjet
Victor Osimhen resmen Galatasaray’da! Forma numarası şaşırttı
Gardırop Atatürkçüleri’nin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan ’disiplin’ tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soru
Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!
Famagusta için NETFLIX temsilcileri Meclis’e çağrılacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz
Narin Güran’a ne oldu? Amca Salim Güran neden tutuklandı? Konuşmaları ortaya çıktı! Dikkat çeken detay
Galatasaray’da orta sahaya Brezilyalı yıldız! Son maç tepki çekmişti
Müge Anlı’daki üfürükçü olayında şok sözler: Annem göğüslerini açtı! Mehmet Yörük’ten başka bir cinayet daha mı var?
Orta Vadeli Program yarın açıklanacak! OVP’de 3 temel güncelleme | OVP nedir?
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Nuri Alço’yu prim kasmakla suçladı! Ünlü isim sessizliğini bozdu: Elime doğdu...
Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir yıldız daha!
SON DAKİKA