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Derbi tarihleri belli oldu! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman?

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından 5. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, ligin 5. ve 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. Böylelikle Trabzonspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin tarihleri de netleşti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 14:53 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 15:21
Derbi tarihleri belli oldu! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman?

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Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programı belli olurken, 6. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın programları açıklandı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda başlayacak derbi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. 5. haftada Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele ise 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 5. haftasını Göztepe, 6. haftasını ise Başakşehir BAY geçecek.

Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programları şöyle:

5. hafta

14 Eylül Cumartesi

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK

17.00 Samsunspor - Konyaspor

20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

15 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Eyüpspor

17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

20.00 Alanyaspor - Hatayspor

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

6. hafta

20 Eylül Cuma

20.00 Hatayspor - Bodrum FK

21 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor - Sivasspor

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray

22 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor

17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Eyüpspor

23 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe - Kayserispor

20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ertelenen müsabakaların 17-18-19 Eylül tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:

17 Eylül Salı

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

18 Eylül Çarşamba

20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir

19 Eylül Perşembe

20.00 Trabzonspor - Kayserispor

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