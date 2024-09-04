Derbi tarihleri belli oldu! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programı belli olurken, 6. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın programları açıklandı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda başlayacak derbi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. 5. haftada Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele ise 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.



Ligin 5. haftasını Göztepe, 6. haftasını ise Başakşehir BAY geçecek.