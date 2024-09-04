Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024’te finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Rio 2016 ve Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya ile karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden milliler, adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar finalde yarın TSİ 18.45'te İsrail ile karşılaşacak.

"HARİKASINIZ, MUHTEŞEMSİNİZ, GURURUMUZSUNUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya'yı mağlup ederek finale yükselen Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Harikasınız, muhteşemsiniz, gururumuzsunuz!" ifadelerine yer verdi.