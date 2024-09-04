SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024’te finale yükseldi

Golbol Kadın Milli Takımı, Brezilyay’yı 3-1 yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda finale yükseldi. Ay-yıldızlılar finalde İsrail ile karşılaşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 23:52 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 23:53
Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024’te finale yükseldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Rio 2016 ve Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya ile karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden milliler, adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar finalde yarın TSİ 18.45'te İsrail ile karşılaşacak.

"HARİKASINIZ, MUHTEŞEMSİNİZ, GURURUMUZSUNUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya'yı mağlup ederek finale yükselen Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Harikasınız, muhteşemsiniz, gururumuzsunuz!" ifadelerine yer verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan açıkladı: Hedef 5 yılda 15 milyar dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz
Başkan Erdoğan ve Sisi’den basın toplantısında önemli açıklamalar
Hamas İsrail saldırısında ölen esirlerin görüntüsünü yayımladı: Bu durumun tek sorumlusu Netanyahu
Arda Güler en iyi genç oyuncu Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi | Hakan Çalhanoğlu da Ballon d’Or ödülüne aday
Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti dünya basınında: Dönüm noktası Hürjet
Victor Osimhen resmen Galatasaray’da! Başrol Mertens değil Onyekuru | Cimbom açıkladı: İşte yıldız forvetin maliyeti
CHP’de ’penaltı’ krizi! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’in ’teknik direktörlüğüne’ itiraz: Günü geldiğinde deyip rest çekti
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP’li İBB iş makinesiyla ağaçlara zarar verdi
Gardırop Atatürkçüleri’nin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan ’disiplin’ tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soru
Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!
Famagusta için NETFLIX temsilcileri Meclis’e çağrılacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz
Narin Güran’a ne oldu? Amca Salim Güran neden tutuklandı? Konuşmaları ortaya çıktı! Dikkat çeken detay
Galatasaray’da orta sahaya Brezilyalı yıldız! Son maç tepki çekmişti
Müge Anlı’daki üfürükçü olayında şok sözler: Annem göğüslerini açtı! Mehmet Yörük’ten başka bir cinayet daha mı var?
SON DAKİKA