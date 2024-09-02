2 kırmızı kartlı maçta Amed farklı kazandı! Amedspor Kocaelispor: 3-0 MAÇ SONUCU

Bu sezon Ersun Yanal ile başladığı sezonda yaptığı transferlere rağmen ilk 3 haftada gol atamayan Amedspor , Kocaelispor 'u evinde ağırladı. Yeşil kırmızılı ekip, 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak ilk 3 puanını aldı.

Amedspor Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini aldı

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Assombalonga, kaleci Gökhan Değirmenci tarafından düşürülürken hakem Oğuzhan Aksu, kaleci Gökhan'ı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



9. dakikada Murat Uçar, ceza sahası sağ çaprazında Muharrem Cinan tarafından düşürüldü. Hakem Oğuzhan Aksu, faul verirken Muharrem'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muharrem Cinan'ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi.



17. dakikada Murat Uçar, ceza sahası çizgisinin hemen yanında düşürüldü. Traore'nin serbest vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



32. dakikada Sinan Kurt'un ceza yayı içinde topuk pasında Oktay Aydın'ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-0



63. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Traore, voleyle yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 2-0



87. dakikada Assombalonga'nın ceza sahası içi son çizgisinden pasında Traore, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 3-0