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Fırtına'nın tadı yok! Trabzonspor Süper Lig'de Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sivasspor'a da gol atamayan bordo mavililer ikinci maçından da 1 puan alabilirken milli ara öncesi beklenen galibiyet alınamadı. Fırtına'da Abdullah Avcı döneminden sonraki ilk karşılaşmada puan kaybı yaşanmış oldu. Fırtına bir sonraki hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. İşte Eyüpspor Trabzonspor maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 18:16 Güncelleme 01 Eylül 2024, 21:26
Fırtına’nın tadı yok! Trabzonspor Süper Lig’de Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı MAÇ SONUCU

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Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, 4. haftanın son gününde Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılmak için çıktığı mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor ikinci maçından da galibiyet çıkaramadıTrabzonspor ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Robin Yalçın'ın önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Eren Elmalı dönen topu kornere yolladı.

16. dakikada sağ taraftan Cihan Çanak'ın pasında topla buluşan Draguş'un ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

23. dakikada Uğurcan Çakır'ın uzun pasında araya giren Umut Meraş pasını Ahmed Kutucu'ya aktardı. Bu oyuncunun uzak mesafeden yerden şutunda kaleci Uğurcan son anda uzanarak meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

51. dakikada sol kanatta 3 rakibinden sıyrılan Enis Destan, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer çeldi.

65. Midtsjö'nün pasında sol kanatta topla buluşan Umut Meraş, içeriye orta açtı. Thiam'ın altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Eyüpspor lehine verilen penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Thiam'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seşlar, Mendy'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, penaltıyı iptal etti ve Seşlar'a hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Stefan SavicStefan Savic

STEFAN SAVIC ŞOKU

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasıdna Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililerde karşılaşma öncesinde ısınan isimlerden biri olan Stefan Savic, bu esnada sakatlandı. Teknik heyet de riske etmemek adına Karadağlı oyuncuyu kadrodan çıkardı. Yerine John David Lundstram dahil edildi.

Borna BarisicBorna Barisic

BARISIC'E KESİK

Abdullah Avcı ile birlikteliğine son veren Trabzonspor'da yeni bir teknik direktör belirlenene kadar takımı yöneten isim olarak kulübede yerini alan İhsan Gündüz Derelioğlu sol bekte neşteri vurdu. Deneyimli çalıştırıcı sol bekte Borna Barisic yerine Eren Elmalı'ya şans verdi.

Okay YokuşluOkay Yokuşlu

İLK YARI ŞUT ATAMADI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştığı Eyüpspor'a ilk yarıda isabetli şut atma başarısı gösteremedi. Bu istatistik ev sahibinde 8'de 5 olarak kayıtlara geçti. Fırtına son 7 maçının ilk yarısında gol atmayı başaramadı.

Enis Destan bir kez daha sakatlandıEnis Destan bir kez daha sakatlandı

ENİS DESTAN OYUNDAN ÇIKTI

Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, St. Gallen ile oynanılan Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Genç forvet, Eyüpspor karşısında da yine aynı sorundan dolayı kenara geldi. Karşılaşmanın 88. dakikasında Berke Özer'in uzaklaştırdığı topta pozisyonun içeriisnde olan Enis, yere düştükten sonra oyuna devam edemedi.

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Fırtına’nın tadı yok! Trabzonspor Süper Lig’de Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı MAÇ SONUCU
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