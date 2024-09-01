Fırtına’nın tadı yok! Trabzonspor Süper Lig’de Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı MAÇ SONUCU

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, 4. haftanın son gününde Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılmak için çıktığı mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Robin Yalçın'ın önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Eren Elmalı dönen topu kornere yolladı.

16. dakikada sağ taraftan Cihan Çanak'ın pasında topla buluşan Draguş'un ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

23. dakikada Uğurcan Çakır'ın uzun pasında araya giren Umut Meraş pasını Ahmed Kutucu'ya aktardı. Bu oyuncunun uzak mesafeden yerden şutunda kaleci Uğurcan son anda uzanarak meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

51. dakikada sol kanatta 3 rakibinden sıyrılan Enis Destan, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer çeldi.

65. Midtsjö'nün pasında sol kanatta topla buluşan Umut Meraş, içeriye orta açtı. Thiam'ın altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Eyüpspor lehine verilen penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Thiam'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seşlar, Mendy'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, penaltıyı iptal etti ve Seşlar'a hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.