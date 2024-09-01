Trabzonspor’a gol canavarı fovet! İstatistikleri ile hem dünyada ses getirdi hem de 3 büyüklerin forvetlerini geride bıraktı

Son dönemdeki forvet tercihleri ile fark yaratan Trabzonspor'da Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius önemli katkılar vermişti. Geçen sezon ise Paul Onuachu hem boyu hem de fiziki üstünlüğü ile Fırtına'nın gol yükünü sırtlamıştı. Nijeryalı futbolcunun transferini henüz sonuçlandıramayan Karadeniz temsilcisi Simon Banza ile anlaştı. Kongolu oyuncu İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından KAP'a bildirilecek.
GOL KRALLIĞI SAVAŞI VERDİ
Geride kalan sezonda Braga'nın en golcü ismi olmayı başaran Kongolu forvet, 21 kez ile Viktor Gyökeres'ten sonra ikinci sırada yer aldı. Gyökeres'in 5 maç ve hemen hemen 1000 dakika fazlası vardı.
DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA
28 yaşındaki santrforun geçen sezon CIES (Uluslararası spor gözlem merkezi) tarafından açıklanan, en bitirici (isabetli şutu gole çevirme oranı) oyuncular listesinde Kane, Santiago Gimenez, Bellingham'ın ardından yüzde 36'lık bitiricilik oranı ile ilk 4 futbolcu arasında yer alıyor.