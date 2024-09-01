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Trabzonspor'a gol canavarı fovet! İstatistikleri ile hem dünyada ses getirdi hem de 3 büyüklerin forvetlerini geride bıraktı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Trabzonspor forvet bombasını Simon Banza ile patlattı. Kongolu golcü geçen sezonki istatistikleri ile Edin Dzeko, Mauro Icardi ve Ciro Immobile'yi geride bıraktı. Geçemediği tek isim yine bordo mavililerde forma giyen Paul Onuachu oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 16:09 Güncelleme 01 Eylül 2024, 16:53
Trabzonspor’a gol canavarı fovet! İstatistikleri ile hem dünyada ses getirdi hem de 3 büyüklerin forvetlerini geride bıraktı

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Son dönemdeki forvet tercihleri ile fark yaratan Trabzonspor'da Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius önemli katkılar vermişti. Geçen sezon ise Paul Onuachu hem boyu hem de fiziki üstünlüğü ile Fırtına'nın gol yükünü sırtlamıştı. Nijeryalı futbolcunun transferini henüz sonuçlandıramayan Karadeniz temsilcisi Simon Banza ile anlaştı. Kongolu oyuncu İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından KAP'a bildirilecek.

Trabzonspor’a gol canavarı fovet! İstatistikleri ile hem dünyada ses getirdi hem de 3 büyüklerin forvetlerini geride bıraktı

GOL KRALLIĞI SAVAŞI VERDİ

Geride kalan sezonda Braga'nın en golcü ismi olmayı başaran Kongolu forvet, 21 kez ile Viktor Gyökeres'ten sonra ikinci sırada yer aldı. Gyökeres'in 5 maç ve hemen hemen 1000 dakika fazlası vardı.

Trabzonspor’a gol canavarı fovet! İstatistikleri ile hem dünyada ses getirdi hem de 3 büyüklerin forvetlerini geride bıraktı

DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA

28 yaşındaki santrforun geçen sezon CIES (Uluslararası spor gözlem merkezi) tarafından açıklanan, en bitirici (isabetli şutu gole çevirme oranı) oyuncular listesinde Kane, Santiago Gimenez, Bellingham'ın ardından yüzde 36'lık bitiricilik oranı ile ilk 4 futbolcu arasında yer alıyor.

Trabzonspor’a gol canavarı fovet! İstatistikleri ile hem dünyada ses getirdi hem de 3 büyüklerin forvetlerini geride bıraktı

SÜPER LİG'DEKİ MEVKİDAŞLARINI GEÇTİ

Lig maçları değerlendirmesinde ise Sofascore değerlendirmelerinde yüzde 24'lük istatistiği ile dikkat çekiyor. Bu yüzde ile Süper Lig'in golcüleri Edin Dzeko, Mauro Icardi ve Ciro Immobile'yi geride bırakmayı başardı.

Trabzonspor’a gol canavarı fovet! İstatistikleri ile hem dünyada ses getirdi hem de 3 büyüklerin forvetlerini geride bıraktı

ICARDI YAKALADI AMA GEÇEMEDİ

Gol canavarı lakaplı yıldıza en yakın isim Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi. Tangocu forvet bu alanda yüzde 23'lük isabet oranı yakaladı.

Trabzonspor’a gol canavarı fovet! İstatistikleri ile hem dünyada ses getirdi hem de 3 büyüklerin forvetlerini geride bıraktı

DZEKO'YA BÜYÜK FARK

Fenerbahçe'deki performansı zaman zaman tartışılan Edin Dzeko ise sadece yüzde 14'te kaldı. Bu durum geçen sezonki şampiyonluk yarışında da belirleyici rollerden biri oldu.

Trabzonspor’a gol canavarı fovet! İstatistikleri ile hem dünyada ses getirdi hem de 3 büyüklerin forvetlerini geride bıraktı

LAZIO'DA DÜŞÜK KALDI

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Ciro Immobile de yine Dzeko gibi yüzde 14'lük gole çevirme istatistiği elde etti. Altın Ayakkabı apoletli santrfor, siyah beyazlı forma ile bu oranı yüzde 67'ye yükselterek muhteşem bir başlangıca imza attı.

Trabzonspor’a gol canavarı fovet! İstatistikleri ile hem dünyada ses getirdi hem de 3 büyüklerin forvetlerini geride bıraktı

ONUACHU'NIN GERİSİNDE

Banza'nın geçemediği tek mevkidaşı ise Trabzonspor'un geçen sezonki forveti Paul Onuachu oldu. Nijeryalı kule Afrika Kupası ve sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyese de girdiği pozisyonların yüzde 25'inde kalecileri mağlup etti. Bu da her 4 şutundan birini gole çevirdiği anlamına geliyor.

Trabzonspor’a gol canavarı fovet! İstatistikleri ile hem dünyada ses getirdi hem de 3 büyüklerin forvetlerini geride bıraktı

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