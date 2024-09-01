Trabzonspor’a gol canavarı fovet! İstatistikleri ile hem dünyada ses getirdi hem de 3 büyüklerin forvetlerini geride bıraktı

SÜPER LİG'DEKİ MEVKİDAŞLARINI GEÇTİ Lig maçları değerlendirmesinde ise Sofascore değerlendirmelerinde yüzde 24'lük istatistiği ile dikkat çekiyor. Bu yüzde ile Süper Lig'in golcüleri Edin Dzeko, Mauro Icardi ve Ciro Immobile'yi geride bırakmayı başardı.

ICARDI YAKALADI AMA GEÇEMEDİ Gol canavarı lakaplı yıldıza en yakın isim Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi. Tangocu forvet bu alanda yüzde 23'lük isabet oranı yakaladı.

DZEKO'YA BÜYÜK FARK Fenerbahçe'deki performansı zaman zaman tartışılan Edin Dzeko ise sadece yüzde 14'te kaldı. Bu durum geçen sezonki şampiyonluk yarışında da belirleyici rollerden biri oldu.

LAZIO'DA DÜŞÜK KALDI Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Ciro Immobile de yine Dzeko gibi yüzde 14'lük gole çevirme istatistiği elde etti. Altın Ayakkabı apoletli santrfor, siyah beyazlı forma ile bu oranı yüzde 67'ye yükselterek muhteşem bir başlangıca imza attı.

ONUACHU'NIN GERİSİNDE Banza'nın geçemediği tek mevkidaşı ise Trabzonspor'un geçen sezonki forveti Paul Onuachu oldu. Nijeryalı kule Afrika Kupası ve sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyese de girdiği pozisyonların yüzde 25'inde kalecileri mağlup etti. Bu da her 4 şutundan birini gole çevirdiği anlamına geliyor.