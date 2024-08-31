Aslan demir büktü! Galatasaray Süper Lig’de Adana Demirspor’u 5-1 yendi

Elias Jelert JELERT BU DEFA SOL BEKTE Sarı kırmızılıların 9 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı sağ bek Elias Jelert bu kez solda görevlendirildi. Danimarkalı futbolcu takımdan gönderilen Leo Dubois'in ardından bu mevkide şans buldu.

Gabriel Sara SANCHEZ VE SARA YOK Zorlu mücadelede Galatasaray'ın iki yıldızı kadroda yer almadı. Davinson Sanchez sakatlığı ve Gabriel Sara da yeni dünyaya gelen kız çocuğu sebebiyle İngiltere'ye gitmesi nedeniyle Adana deplasmanında forma giymedi.

Hakim Ziyech ZIYECH'E KESİK Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinde Hakim Ziyech'i yedek soyundurdu. Sağ bekte Barış Alper Yılmaz'ı tercih eden başarılı çalıştırıcı 10 numarada yeniden Mertens'i görevlendirdi.

Mauro Icardi Adana Demirspor maçına sakatlığı nedeniyle devam edemedi ICARDI DEVAM EDEMEDİ Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Arjantinli santrforun yerine Michy Batshuayi o yuna dahil oldu.



KAAN AYHAN DA SAKATLANDI



Karşılamanın 73. dakikasında Kaan Ayhan'da sakatlanarak oyuna devam edemedi.