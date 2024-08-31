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Aslan demir büktü! Galatasaray Süper Lig'de Adana Demirspor'u 5-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Galatasaray sahadan 5-1'lik zaferle ayrıldı. Sarı kırmızılılar 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. 18'de Semih kendi ağlarını havalandırdı. Barış Alper Yılmaz 37'de farkı 3'e çıkardı. Dries Mertens, Batshuayi'nin asisti sonrası enfes bir vuruşla 4. golü attı. 60'da Abülkerim Bardakcı takımı adına beşinci kez ağları sarstı. Gravillon'un penaltısı ev sahibine yetmedi. İşte Adana Demirspor Galatasaray maçında yaşananlar ve önemli anlar...

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 20:42 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 23:50
Aslan demir büktü! Galatasaray Süper Lig’de Adana Demirspor’u 5-1 yendi

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Young Boys hezineti sonrasında ligde telafi arayan Galatasaray, Adana Demirspor karşısında muhteşem bir skorla sahadan ayrıldı. Cimbom, rakibini 5-1 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı. Ayrıca puanını da 9'a yükseltti. İşte Adana Demirspor Galatasaray maçında yaşananlar ve önemli anlar...

Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile karşılaştıGalatasaray Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile karşılaştı

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 9. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Metehan Baltacı'nın kendi yarı sahasından uzun pasında ceza sahası dışında kaleci Deniz Eren Dönmezer topa hakim olmak için kararsız kalınca araya giren Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

17. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ali Yavuz Kol'un vuruşunda kaleci Muslera topa hakim oldu.

18. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan ceza sahası dışından şutunda Semih Güler'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 0-2

21. dakikada Alioui'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşup ceza sahasına sağ çaprazdan giren Aymbetov'un sert şutunda top kaleci Muslera'yı geçerek uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

31. dakikada Galatasaray 3'üncü gole ulaştı. Ani gelişen Galatasaray atağında orta sahada topa hakim olan Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

35. dakikada ceza sahasını terk eden Muslera'yı gören Aymbetov'un üsten yaptığı aşırma vuruşunda boş kaleye giden top, kalenin önünden sekerek dışarı çıktı.

38. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Batshuayı'nin ceza sahası içinde sağ kanattan ortasında diğer kanatta topla buluşan Mertens'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4

Maçın ilk yarısını konuk ekip 4-0 önde tamamladı.

48. dakikada Aymbetov'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera yatarak topa hakim oldu.

59. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol'un ceza sahasına ortasında savunmadan sıyrılan Yusuf Sarı ayağının ucuyla topa dokundu. Kaleci Muslera topa hakim oldu.

60. dakikada Galatasaray farkı 5'e çıkardı. Kerem Demirbay'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahası çizgisinde yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5

63. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışından Yusuf Sarı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarptığına dair VAR uyarısı üzerine hakem Kadir Sağlam pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera, sol tarafına yatarak topu çıkardı.

77. dakikada Adana Demirspor 2. kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Fougeu ile Jelert arasındaki mücadelede Fougeu yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada Gravillon'un kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera sağ tarafa yatıp müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5

84. dakikada Gravillon'un ceza sahası çizgisinden şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

88. dakikada Tolga Kalender'in ceza sahası içinde Yusuf Demir'e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada Batshuayı'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Deniz Eren Dönmezer, sağ tarafa uzanarak topu çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, Young Boys yenilgisini unutturmak amacında.Galatasaray, Young Boys yenilgisini unutturmak amacında.

METEHAN BALTACI İLK KEZ

Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi. 21 yaşındaki stoper, defans hattında Elias Jelert, Abdülkerim ve Kaan Ayhan ile birlikte görev yaptı.

Elias JelertElias Jelert

JELERT BU DEFA SOL BEKTE

Sarı kırmızılıların 9 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı sağ bek Elias Jelert bu kez solda görevlendirildi. Danimarkalı futbolcu takımdan gönderilen Leo Dubois'in ardından bu mevkide şans buldu.

Gabriel SaraGabriel Sara

SANCHEZ VE SARA YOK

Zorlu mücadelede Galatasaray'ın iki yıldızı kadroda yer almadı. Davinson Sanchez sakatlığı ve Gabriel Sara da yeni dünyaya gelen kız çocuğu sebebiyle İngiltere'ye gitmesi nedeniyle Adana deplasmanında forma giymedi.

Hakim ZiyechHakim Ziyech

ZIYECH'E KESİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinde Hakim Ziyech'i yedek soyundurdu. Sağ bekte Barış Alper Yılmaz'ı tercih eden başarılı çalıştırıcı 10 numarada yeniden Mertens'i görevlendirdi.

Mauro Icardi Adana Demirspor maçına sakatlığı nedeniyle devam edemediMauro Icardi Adana Demirspor maçına sakatlığı nedeniyle devam edemedi

ICARDI DEVAM EDEMEDİ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Arjantinli santrforun yerine Michy Batshuayi o yuna dahil oldu.

KAAN AYHAN DA SAKATLANDI

Karşılamanın 73. dakikasında Kaan Ayhan'da sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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