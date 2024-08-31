Aslan demir büktü! Galatasaray Süper Lig’de Adana Demirspor’u 5-1 yendi

Young Boys hezineti sonrasında ligde telafi arayan Galatasaray, Adana Demirspor karşısında muhteşem bir skorla sahadan ayrıldı. Cimbom, rakibini 5-1 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı. Ayrıca puanını da 9'a yükseltti. İşte Adana Demirspor Galatasaray maçında yaşananlar ve önemli anlar...
Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile karşılaştı
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 9. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Metehan Baltacı'nın kendi yarı sahasından uzun pasında ceza sahası dışında kaleci Deniz Eren Dönmezer topa hakim olmak için kararsız kalınca araya giren Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
17. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ali Yavuz Kol'un vuruşunda kaleci Muslera topa hakim oldu.
18. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan ceza sahası dışından şutunda Semih Güler'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 0-2
21. dakikada Alioui'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşup ceza sahasına sağ çaprazdan giren Aymbetov'un sert şutunda top kaleci Muslera'yı geçerek uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
31. dakikada Galatasaray 3'üncü gole ulaştı. Ani gelişen Galatasaray atağında orta sahada topa hakim olan Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
35. dakikada ceza sahasını terk eden Muslera'yı gören Aymbetov'un üsten yaptığı aşırma vuruşunda boş kaleye giden top, kalenin önünden sekerek dışarı çıktı.
38. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Batshuayı'nin ceza sahası içinde sağ kanattan ortasında diğer kanatta topla buluşan Mertens'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4
Maçın ilk yarısını konuk ekip 4-0 önde tamamladı.
48. dakikada Aymbetov'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera yatarak topa hakim oldu.
59. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol'un ceza sahasına ortasında savunmadan sıyrılan Yusuf Sarı ayağının ucuyla topa dokundu. Kaleci Muslera topa hakim oldu.
60. dakikada Galatasaray farkı 5'e çıkardı. Kerem Demirbay'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahası çizgisinde yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5
63. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışından Yusuf Sarı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarptığına dair VAR uyarısı üzerine hakem Kadir Sağlam pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera, sol tarafına yatarak topu çıkardı.
77. dakikada Adana Demirspor 2. kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Fougeu ile Jelert arasındaki mücadelede Fougeu yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada Gravillon'un kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera sağ tarafa yatıp müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5
84. dakikada Gravillon'un ceza sahası çizgisinden şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
88. dakikada Tolga Kalender'in ceza sahası içinde Yusuf Demir'e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada Batshuayı'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Deniz Eren Dönmezer, sağ tarafa uzanarak topu çeldi.
Karşılaşma, konuk ekibin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray, Young Boys yenilgisini unutturmak amacında.
METEHAN BALTACI İLK KEZ
Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi. 21 yaşındaki stoper, defans hattında Elias Jelert, Abdülkerim ve Kaan Ayhan ile birlikte görev yaptı.