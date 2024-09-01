Formula 1 İtalya Grand Prix’inde kazanan Charles Leclerc! Max Verstappen podyum göremedi

Motor sporları organizasyonları arasında en prestijlisi olarak kabul edilen Formula 1 'de İtalya Grand Prix'i heyecanı yaşandı. Yarışı Charles Leclerc kazandı.

Charles Leclerc

Ferrari'nin pilotunu ikinci sıradaki Piastri takip etti. Üçüncü basamakta ise Lando Norris yer aldı. Max Verstappen ve Lewis Hamilton ise podyumu göremedeb haftayı kapattı.

Formula 1'deki bir sonraki yarış 15 Eylül'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak.