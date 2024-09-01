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Formula 1 İtalya Grand Prix'inde kazanan Charles Leclerc! Max Verstappen podyum göremedi

Formula 1'de sezonun 16. yarışı İtalya'da gerçekleştirildi. Autodromo Nazionale Monza'da 20 pilotun birincilik mücadelesi verdiği zorlu etabı Charles Leclerc kazandı. Fransız pilot büyük üstünlük kurduğu pistte adını podyumun en tepesine yazdırdı.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 17:20 Güncelleme 01 Eylül 2024, 17:20
Formula 1 İtalya Grand Prix’inde kazanan Charles Leclerc! Max Verstappen podyum göremedi

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Motor sporları organizasyonları arasında en prestijlisi olarak kabul edilen Formula 1'de İtalya Grand Prix'i heyecanı yaşandı. Yarışı Charles Leclerc kazandı.

Charles LeclercCharles Leclerc

Ferrari'nin pilotunu ikinci sıradaki Piastri takip etti. Üçüncü basamakta ise Lando Norris yer aldı. Max Verstappen ve Lewis Hamilton ise podyumu göremedeb haftayı kapattı.

Formula 1'deki bir sonraki yarış 15 Eylül'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak.

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