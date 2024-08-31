Sezona Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, ligdeki ilk iki maçını kazanmasının ardından Lugano'yu eleyerek adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

Saha içinde işleri yoluna koyan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor. Takıma bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Kartal, Sergio Reguilon'u gündemine aldı.