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Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Sezon başından bu yana kadrosunu birçok kaliteli isimle güçlendiren siyah beyazlılar, bir dünya yıldızı için daha devreye girdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 14:58 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 14:58
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha!

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Sezona Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, ligdeki ilk iki maçını kazanmasının ardından Lugano'yu eleyerek adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

Saha içinde işleri yoluna koyan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor. Takıma bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Kartal, Sergio Reguilon'u gündemine aldı.

Sergio Reguilon, Real Madrid'de de forma giydi.Sergio Reguilon, Real Madrid'de de forma giydi.
OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Beşiktaş'ın Tottenham'ın yıldızı için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından en iyi seçeneği Türkiye olan İspanyol sol bekin, Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

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