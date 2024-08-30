Galatasaray’da transfer tamam! İşte yeni sol bek

İsmail Jakobs (Solda)

YENİ SOL BEK BELLİ OLDU

Derrick Köhn yerine arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın yeni sol beki de belli oldu. Aslan Monaco forması giyen Ismail Jakobs'u 8 milyon euro zorunlu satın alma + 2 milyon euro bonus karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattı.