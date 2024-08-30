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Galatasaray'da transfer tamam! İşte yeni sol bek

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sol bekte Derrick Köhn'ün performansından memnun kalmadı. Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Alman sol bek ile yollar ayrıldı. Derrick Köhn yerine arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın yeni sol beki de belli oldu. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 11:49 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 12:00
Galatasaray’da transfer tamam! İşte yeni sol bek

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Aslan, gözünü transfer çalışmalarına çevirdi.

Derrick KöhnDerrick Köhn
Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sol bekte Derrick Köhn'ün performansından memnun kalmadı. Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Alman sol bek ile yollar ayrıldı.

Derrick KöhnDerrick Köhn
Werder Bremen ile anlaşan Derrick Köhn, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için kısa süre içerisinde Almanya'nın yolunu tutacak.

İsmail Jakobs (Solda)İsmail Jakobs (Solda)
YENİ SOL BEK BELLİ OLDU

Derrick Köhn yerine arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın yeni sol beki de belli oldu. Aslan Monaco forması giyen Ismail Jakobs'u 8 milyon euro zorunlu satın alma + 2 milyon euro bonus karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattı.

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