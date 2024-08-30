Galatasaray’da ayrılık! Wilfried Zaha’nın yeni takımı şaşırttı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar uzun süredir Wilfried Zaha ile yollarını ayırmak istiyordu.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar uzun süredir Wilfried Zaha ile yollarını ayırmak istiyordu.
Okan Buruk ile yıldızı barışmayan Wilfried Zaha, sezon başında uzun süre Premier Lig ekipleriyle görüşmüştü ancak anlaşmaya varamamıştı.
YENİ ADRESİ FRANSA!
İngiltere'ye dönme şansını kaybeden Zaha'nın yeni adresi Fransa oldu. Yıldız isim Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a kiralandı.
Fildişi Sahilli oyuncunun maaşının yarısını Galatasaray'ın ödeyeceği kaydedildi.