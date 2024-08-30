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Galatasaray'da ayrılık! Wilfried Zaha'nın yeni takımı şaşırttı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e gönderen sarı kırmızılılarda Wilfried Zaha da takımdan ayrıldı. Yıldız ismin Premier Lig'e transfer olması beklenirken yeni takımı şaşırttı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 12:20 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 12:32
Galatasaray’da ayrılık! Wilfried Zaha’nın yeni takımı şaşırttı

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar uzun süredir Wilfried Zaha ile yollarını ayırmak istiyordu.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye çalım atarak Zaha'yı kadrosuna katmıştı.Galatasaray, Fenerbahçe'ye çalım atarak Zaha'yı kadrosuna katmıştı.
Okan Buruk ile yıldızı barışmayan Wilfried Zaha, sezon başında uzun süre Premier Lig ekipleriyle görüşmüştü ancak anlaşmaya varamamıştı.

Fildişi Sahilli oyuncunun yıldızı teknik direktör Okan Buruk ile barışmadı.Fildişi Sahilli oyuncunun yıldızı teknik direktör Okan Buruk ile barışmadı.
YENİ ADRESİ FRANSA!

İngiltere'ye dönme şansını kaybeden Zaha'nın yeni adresi Fransa oldu. Yıldız isim Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a kiralandı.

Fildişi Sahilli oyuncunun maaşının yarısını Galatasaray'ın ödeyeceği kaydedildi.

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