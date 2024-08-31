Galatasaray’a Adana deplasmanında Mauro Icardi şoku! Sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklama...

Trendyol Süper Lig'in'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 4-0 üstünlüğü ile geçildi.
Trendyol Süper Lig'in'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 4-0 üstünlüğü ile geçildi.
ASLAN'A BÜYÜK ŞOK!
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi maçın 23. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
ACI İÇİNDE KALDI
Arjantinli yıldız bir hayli acı çektiği görülürken, Saha kenarına çıkmakta güçlük çekti. Yıldız oyuncuya takım arkadaşları yardım etti.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Galatasaray, Icardi'nin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır."