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Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, dün oynanan Manisa FK maçından önce rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. 39 yaşındaki Sol Bamba'dan acı haber geldi. Bamba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fildişili isim futbolculuk döneminde Trabzonspor'un formasını da giymişti.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 01:01 Güncelleme 01 Eylül 2024, 07:20
Adanaspor’un teknik direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti!

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, dün oynanan Manisa FK maçından önce rahatsızlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Fildişi Sahilli teknik adam Lenf Kanseri tedavisi görüyordu.

HAYATINI KAYBETTİ
Sol Bamba'nın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Adanaspor'un acı kaybı! Teknik direktör Sol Bamba hayatını kaybetti!





BİR DÖNEM TRABZONSPOR'DA OYNAMIŞTI!
Sol Bamba 2012-14 yılları arasında ülkemizde Trabzonspor formasını giymişti.

Acı haberi duyulmasının ardında kulüpler peş peşe taziye mesajları yayımladı.

ADANASPOR'DAN TAZİYE MESAJI
Ölüm haberi sonrası kulüpten yapılan açıklamada "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.." denildi.



TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI: SAYGI DURUŞU YAPILACAK
TFF konuyla ilgili taziye mesajı yayınladı ve maçlardan önce saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

AİLESİNE VE TÜM SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ
Bamba'nın ölümüyle ilgili bir dönem formasını giydiği Trabzonspor da taziye mesajı yayımladı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen, Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.


SOL BAMBA KİMDİR?
Souleymane Bamba 1985 Fransa doğumlu Fildişi Sahilli eski milli futbolcudur. Stoper mevkiinde görev yapmaktaydı. 2012-14 yılları arasında ülkemizde Trabzonspor forması giyen teknik adam 1. Lig takımlarımdan Adanaspor'u çalıştırmaktaydı.

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