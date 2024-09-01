Adanaspor’un teknik direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti!

HAYATINI KAYBETTİ

Sol Bamba'nın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.









BİR DÖNEM TRABZONSPOR'DA OYNAMIŞTI!

Sol Bamba 2012-14 yılları arasında ülkemizde Trabzonspor formasını giymişti.

Acı haberi duyulmasının ardında kulüpler peş peşe taziye mesajları yayımladı.

Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.. pic.twitter.com/vUsZY7PfTW — Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) August 31, 2024

ADANASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Ölüm haberi sonrası kulüpten yapılan açıklamada "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.." denildi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Futbolculuk… pic.twitter.com/56tIMcRbLO — TFF (@TFF_Org) August 31, 2024





TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI: SAYGI DURUŞU YAPILACAK

TFF konuyla ilgili taziye mesajı yayınladı ve maçlardan önce saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.