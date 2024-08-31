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Beşiktaş'ta bir veda daha! Ayrılık KAP'a bildirildi

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş, bir futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Siyah beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a gönderildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 22:16 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 22:23
Beşiktaş’ta bir veda daha! Ayrılık KAP’a bildirildi

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Beşiktaş'ta bir futbolcu daha gönderildi. Kartal'ın savunmasında gerçekleşen değişimin ardından 3.2 milyon euroya İtalya'dan transfer edilen Omar Colley Yunanistan'ın PAOK takımına gönderildi.

Omar ColleyOmar Colley

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir."

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