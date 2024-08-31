Beşiktaş'ta bir futbolcu daha gönderildi. Kartal'ın savunmasında gerçekleşen değişimin ardından 3.2 milyon euroya İtalya'dan transfer edilen Omar Colley Yunanistan'ın PAOK takımına gönderildi.
Beşiktaş'ta bir futbolcu daha gönderildi. Kartal'ın savunmasında gerçekleşen değişimin ardından 3.2 milyon euroya İtalya'dan transfer edilen Omar Colley Yunanistan'ın PAOK takımına gönderildi.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir."