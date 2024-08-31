Fenerbahçe’de ayrılık vakti! Cengiz Ünder için dev rakam

Yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho tarafından uzun süre kadroya alınmayan Cengiz Ünder, son maçlarda yedek kulübesinde yer aldı.

Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euroluk rekor bedelle Fenerbahçe 'ye transfer olan Cengiz Ünder , beklentilerin altında kaldı. Sakatlıklarla ve inişli çıkışlı grafikle geçen ilk sezonun ardından milli futbolcu gözden çıkarıldı.

Cengiz, geçtiğimiz sezon İstanbulspor maçında 4 gol atmıştı.

TEKLİF 8 MİLYON EURO

Spartak Moskova'nın Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye sunduğu teklifin 8 milyon euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ise bu rakamı 10 milyon euro bandına çekmeyi amaçlıyor.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.