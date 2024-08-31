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Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Cengiz Ünder için dev rakam

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Cengiz Ünder ile yolların ayrılması planlanıyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından sarı lacivertlilerde kalıp kalmayacağı merak edilen milli futbolcu için eski talibi yeniden kapıyı çaldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 11:16 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 11:22
Fenerbahçe’de ayrılık vakti! Cengiz Ünder için dev rakam

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Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euroluk rekor bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, beklentilerin altında kaldı. Sakatlıklarla ve inişli çıkışlı grafikle geçen ilk sezonun ardından milli futbolcu gözden çıkarıldı.

Yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho tarafından uzun süre kadroya alınmayan Cengiz Ünder, son maçlarda yedek kulübesinde yer aldı.

Cengiz Ünder, Çaykur Rizespor maçının son dakikalarında şans buldu.Cengiz Ünder, Çaykur Rizespor maçının son dakikalarında şans buldu.
SPARTAK MOSKOVA YENİDEN TALİP

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından geleceği soru işareti oluşturan Cengiz Ünder için, Spartak Moskova yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Rus ekibi, 12 Eylül'de sona erecek transfer dönemi içerisinde Cengiz Ünder'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

Cengiz, geçtiğimiz sezon İstanbulspor maçında 4 gol atmıştı.Cengiz, geçtiğimiz sezon İstanbulspor maçında 4 gol atmıştı.
TEKLİF 8 MİLYON EURO

Spartak Moskova'nın Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye sunduğu teklifin 8 milyon euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ise bu rakamı 10 milyon euro bandına çekmeyi amaçlıyor.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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