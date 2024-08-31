Trabzonspor’da Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar resmen ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen karşısında turu geçemeyen bordo-mavililer, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı alarak 2. Abdullah Avcı dönemini sona erdirdi.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar resmen ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen karşısında turu geçemeyen bordo-mavililer, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı alarak 2. Abdullah Avcı dönemini sona erdirdi.
AVCI İLE YOLLAR AYRILDI
Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir" ifadelerine yer verildi.
AVCI'DAN VEDA MESAJI
Trabzonspor ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı, veda mesajı yayımladı.
Avcı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, çok sevdiği Trabzonspor'a, oyuncularına ve futbolla yatıp futbolla kalkan gerçek Trabzonspor sevdalılarına bugün "hoşça kal" demesi gerektiğini ifade etti.
Başkan Ertuğrul Doğan başta olmak üzere kendisini daima evinde hissettiren tüm Trabzonspor ailesine teşekkür eden Avcı, şu ifadeleri kullandı:
"Onlara, her zaman doğrunun ve futbolun yanında oldukları için minnettarım. Böyle bir şehre, çok uzun zamandır, çok özledikleri bir şampiyonluk sevincini yaşatmış olmaktan dolayı hayatım boyunca büyük bir gurur duyacağım. Bundan sonra ne konuşulursa konuşulsun, bu paha biçilmez duyguyu hiç kimse (ve ne kadar incitici olursa olsun, hiçbir haksız eleştiri) benden geri alamaz."
Avcı, belki bugün değil ama bir gün mutlaka değeri anlaşılacak iki şeyin altını çizerek veda etmek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Pedro, Batagov, Cham, Cihan, Dragus transferleri, önümüzdeki 3 yıl için bu takımın iskeletini oluşturacak, çok dikkatli ve titiz bir anlayışla gerçekleştirildi. Mevcut kadro, milli takımlara tam 10 oyuncu vermiş, yüksek kalitede bir organizasyonun ürünü. Onlara iyi bakın. Yazarken kendim de farkındayım, şu an hayal kırıklıkları ve alınan erken sonuçlar, doğruların önüne geçiyor çünkü bu bir geç hasat. Yine de yazmak boynumun borcu. Bugün, bu güzel şehirden ayrılıyorum ve bu renkler, bana yaşattığı en güzel duygularla birlikte benimle geliyor. Hoşça kal Trabzon."
İLK DÖNEMDE 3. KUPA BAŞARISI
Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki ilk döneminde önemli başarılara imza attı. 10 Kasım 2020'de takımın başına geçen Avcı, 10 Mart 2023'te görevinden ayrılana kadar 848 gün boyunca takımın teknik direktörlüğünü yaptı. Bu süre zarfında 117 maçta 65 galibiyet, 30 beraberlik ve 22 yenilgi elde etti. Trabzonspor, Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu ve iki Süper Kupa zaferi yaşadı.
İKİNCİ DÖNEMDE BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI
Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, ilk dönemindeki başarıyı tekrarlayamadı. Bu kez 323 gün boyunca takımın başında kalan Avcı, 44 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Bu sezon için Avrupa'da ve Süper Lig'de büyük hedefler koyan tecrübeli teknik adam, St. Gallen'e karşı alınan mağlubiyetle Avrupa defterini erken kapattı. Beklentilerin gerisinde kalan performansla birlikte, Abdullah Avcı dönemi bir kez daha sona erdi.