Marcus Thuram

Inter sahasında ağırladığı Atalanta karşısında ilk golü konuk takımın kendi kalesine atmasıyla buldu. Berat Djimsiti 3. dakikada takımının ağlarını havalandırdı. 10'da Benjamin Pavard'ın asistinde Nicolo Barella farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Marcus Thuram şov vardı. Önce 47'de fileleri sarsıp farkı üçe çıkardı. Sonrasında ise 56'da kendisi adına ikinci golü kaydederek skoru tayin etti.

Maçta Hakan Çalhanoğlu 61 dakika sahada kaldı.

Bu skorla Inter puanını 7'ye yükseltirken Atalanta ise 3'te kaldı.