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Milano'da fırtına! Inter Atalanta: 4-0 MAÇ SONUCU

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, evidne ağırladığı Atalanta'yı 4-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti. Gol perdesini Berat Djimsiti kendi kalesine yaptığı vuruşla açarken Nicolo Barella ve Marcus Thuram farkı getirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 00:33 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 00:33
Milano’da fırtına! Inter Atalanta: 4-0 MAÇ SONUCU

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Serie A'da geçen sezonun şampiyonu Inter, 3. hafta mücadelesinde Atalanta ile evinde karşılaştı. Mavi siyahlı Milano devi sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak taraftarına büyük bir sevinç yaşattı.

Marcus ThuramMarcus Thuram

Inter sahasında ağırladığı Atalanta karşısında ilk golü konuk takımın kendi kalesine atmasıyla buldu. Berat Djimsiti 3. dakikada takımının ağlarını havalandırdı. 10'da Benjamin Pavard'ın asistinde Nicolo Barella farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Marcus Thuram şov vardı. Önce 47'de fileleri sarsıp farkı üçe çıkardı. Sonrasında ise 56'da kendisi adına ikinci golü kaydederek skoru tayin etti.

Maçta Hakan Çalhanoğlu 61 dakika sahada kaldı.

Bu skorla Inter puanını 7'ye yükseltirken Atalanta ise 3'te kaldı.

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