Türkiye A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

28 futbolcunun bulunduğu A Millî Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

3 İSİM İLK KEZ



Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ilk kez A Millî Takım aday kadrosuna çağrılan isimler oldu.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.15'te yapacak Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takımın aday kadrosu