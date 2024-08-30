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Türkiye A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde ilk maçlarına çıkıyor. B grubunda yer alan millilerimiz, 6 Eylül'de Galler ile 9 Eylül'de ise İzlanda ile karşılaşacak. Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu da belli olurken, o isimler ilk kez milli kadroda yer alacak...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 16:31 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 16:37
Türkiye A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!

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A Milli Takımın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

28 futbolcunun bulunduğu A Millî Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

3 İSİM İLK KEZ

Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ilk kez A Millî Takım aday kadrosuna çağrılan isimler oldu.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.15'te yapacak Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takımın aday kadrosuA Milli Takımın aday kadrosu

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