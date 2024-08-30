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Son torbadan geldiler ama 5. sıradalar! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao'nun şaşırtan gerçekleri

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri, Monte Carlo'da çekilen kura ile belli oldu. Temsilcilerimizin karşılaşacağı ekipler arasında Athletic Bilbao da var. İspanyolların Bask bölgesi kulübü her zaman ilgi çekici bir takım olarak karşımıza çıktı. 2024-2025 sezonunda son torbada yer almalarına rağmen turnuvanın en değerli beşinci takımı konumundalar. İşte İspanyol kulübü hakkında bilinmesi gerekenler ve çok daha fazlası...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 17:51 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 18:31
Son torbadan geldiler ama 5. sıradalar! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao’nun şaşırtan gerçekleri

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Türkiye Kupası'nı alarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Beşiktaş, play-off turunun ilk maçında 3-3 berabere kaldığı Lugano'yu evinde 5-1 yenerek adını yeni statüdeki grup aşamasına yazdırdı. Siyah beyazlılar Ciro Immobile, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Salih Uçan ile rakibini adeta sahadan silerek ülke puanına da katkıda bulundu.

Son torbadan geldiler ama 5. sıradalar! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao’nun şaşırtan gerçekleri

Beşiktaş yenilenen statüsü ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel-Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti. Diğer yandan Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe de İspanyol ekibiyle mücadele edecek. Kanarya ve Kara Kartal'ın deplasmanda oynaacağıı takımlar arasında bulunan Athletic Bilbao, turnuvada ilginç bir özellikle dikkat çekiyor. İspanyol temsilcisi 4. torbadan katılmasına rağmen en değerli 5. takım konumunda.

Son torbadan geldiler ama 5. sıradalar! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao’nun şaşırtan gerçekleri

BEŞİKTAŞ'I 2 KEZ YENDİ

Athletic Bilbao bugüne kadar Beşiktaş ile 3 kez karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşısında dönemin UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen İspanyollar, 18 Eylül 1985 tarihinde İspanya'da oynanan maçı 4-1 kazandı. 3 Ekim 1985 tarihindeki mücadeleden de 1-0 galip ayrıldı. Son olarak 2004-2005 sezonunda B grubunda karşı karşıya geldiler. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de 3-1 kazandı.

Son torbadan geldiler ama 5. sıradalar! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao’nun şaşırtan gerçekleri

GALATASARAY'A 1 GALİBİYET VE 1 YENİLGİ

Galatasary karşısında da 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetleri bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül 1998 tarihinde oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar İstanbul'da 2-1 kazandı. İspanya'da ise bu kez İspanyollar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son torbadan geldiler ama 5. sıradalar! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao’nun şaşırtan gerçekleri

TRABZONSPOR'U ELEDİ

Trabzonspor da Athletic Bilbao ile 3 kez kozlarını paylaştı. 16 Eylül 2004 tarihinde UEFA Kupası Birinci Tur ilk maçında karşılaşan bordo mavililer, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Ancak İspanya'da Yeste'nin önderliğinde 2-0'lık sonuçla bir üst tura yükseldiler. 2010-2011 sezonunun ardından UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılan Fırtına, İspanya'da rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Ancak rövanşa kısa süre kala UEFA, Karadeniz temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına karar verince ikinci karşılaşma oynanmadı.

Son torbadan geldiler ama 5. sıradalar! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao’nun şaşırtan gerçekleri

HİÇ KÜME DÜŞMEDİLER

Athletic Bilbao İspanya'da Real Madrid ve Barcelona'dan sonra en önemli La Liga temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor ve kabul ediliyor. Ayrıca küme de düşmediler. Bugüne kadar 8 kez şampiyonluk yaşadılar. 24 de İspanya Kupası zaferleri var. İspanya Süper Kupası'nı da 3 defa müzesine götürdüler. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından düzenlenen ve La Liga ile Copa del Generalísimo şampiyonlarının mücadele ettiği bir İspanyol futbol turnuvası olan Copa Eva Duarte'yi de 1950-51 sezonunda kazandılar.

Son torbadan geldiler ama 5. sıradalar! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao’nun şaşırtan gerçekleri

KADROLARINDA YABANCI FUTBOLCU YOK!

Kulübün bugüne kadar en çok tanınan yüzü ise tüm faaliyetlerinde Bask kimliğini ön plana koyması. Kadrosunda sadece Bask bölgesinden futbolculara yer veren Athletic'te İspanyollar dahi oynayamıyor. 1911-1912 yılllarından bu yana uygulanan bu kural zaman zaman tepki çekse de öz kaynak kullanımında ve oyuncu yetiştirme konusunda takdir de topladı. Athletic Bilbao'nun ezeli rakipleri ise Bask bölgesi nedeniyle Real Sociedad. Siyasi kimlik olarak da Real Madrid mücadeleleri büyük önem taşıyor. Kulübün en çok forma giyen futbolcuları arasında Iker Muniain, Oscar de Marcos, Andoni Iraola, Markel Susaeta, Joseba Etxeberria, José Ángel Iribar, Piru Gaínza Inaki Wiliiams, Aitor Larrazabal ve Julen Gurrero bulunuyor.

Son torbadan geldiler ama 5. sıradalar! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao’nun şaşırtan gerçekleri

YILLAR SONRA AVRUPA

Athletic Bilbao geçen sezon La Liga'da 38 karşılaşmada 19 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 de yenilgi alarak 68 puan topladı. Sezonu beşinci sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. İspanyol temsilcisi Avrupa kupalarında en son 2017-2018 sezonunda mücadele etti. Son 5 sezonunda puanı bulunmadığından dolayı da 4. torbadan kuralara katıldı. Athletic Bilbao son Avrupa macerasında Hertha Berlin, Zorya ve Östersund ile J grubunda eşleşti. Play-offlarda Spartak Moskova'yı eleyip son 16'da Marsilya'ya elendi.

Son torbadan geldiler ama 5. sıradalar! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao’nun şaşırtan gerçekleri

KADRO DEĞERİNDE BEŞİNCİ

Athletic Bilbao'nun katıldığı 4. torbada Slavia, AZ Alkmaar, Viktoria Plzen, Elfsborg ile evinde, AS Roma, Fenerbahçe, Ludogorets ve Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kadro değeri olarak ise dikkat çekiyorlar. Turnuvanın en değerli beşinci takımı konumundalar. Manchester United 874.35 milyon euro kadro değeri ile zirvede. Tottenham Hotspur 786.50 milyon euro ile ikinci basamakta. Real Sociedad 389.20 milyon euro ile üçüncü, AS Roma ise 326.50 milyon euro dördüncü sırada. Athletic Bilbao'nun kadro değeri 320.6 milyon euro.

Son torbadan geldiler ama 5. sıradalar! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao’nun şaşırtan gerçekleri

NICO WILLIAMS ZİRVEDE

Gana asıllı Felix ve Maria Williams'ın oğulları olarak dünyaya gelen ve Bask bölgesinde büyüyen Inakli Williams ile Nico Williams, Athletic Bilbao kadrosunda yer buldu. Burada çok sayıda maça çıktılar. Inaki Williams bu alanda en fazla forma giyen isimler arasına girerken Nico ise 70 milyon euroluk piyasa değeri ile takımın en pahalı oyuncusu konumunda bulunuyor. Başarılı sol kanat oyuncusu geride kalan EURO 2024'te Lamine Yamal ile birlikte İspanya'ya Avrupa şampiyonluğunu getirerek değerini katladı. Şu an birçok takım peşinden koşuyor. Devre arasında veya sezon sonunda transferi gerçekleşebilir. Hızı ile adeta bir makine haline gelen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon henüz gol atmayı başaramadı.

Son torbadan geldiler ama 5. sıradalar! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao’nun şaşırtan gerçekleri

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