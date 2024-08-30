Son torbadan geldiler ama 5. sıradalar! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao’nun şaşırtan gerçekleri

GALATASARAY'A 1 GALİBİYET VE 1 YENİLGİ Galatasary karşısında da 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetleri bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül 1998 tarihinde oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar İstanbul'da 2-1 kazandı. İspanya'da ise bu kez İspanyollar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR'U ELEDİ Trabzonspor da Athletic Bilbao ile 3 kez kozlarını paylaştı. 16 Eylül 2004 tarihinde UEFA Kupası Birinci Tur ilk maçında karşılaşan bordo mavililer, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Ancak İspanya'da Yeste'nin önderliğinde 2-0'lık sonuçla bir üst tura yükseldiler. 2010-2011 sezonunun ardından UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılan Fırtına, İspanya'da rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Ancak rövanşa kısa süre kala UEFA, Karadeniz temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına karar verince ikinci karşılaşma oynanmadı.

HİÇ KÜME DÜŞMEDİLER Athletic Bilbao İspanya'da Real Madrid ve Barcelona'dan sonra en önemli La Liga temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor ve kabul ediliyor. Ayrıca küme de düşmediler. Bugüne kadar 8 kez şampiyonluk yaşadılar. 24 de İspanya Kupası zaferleri var. İspanya Süper Kupası'nı da 3 defa müzesine götürdüler. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından düzenlenen ve La Liga ile Copa del Generalísimo şampiyonlarının mücadele ettiği bir İspanyol futbol turnuvası olan Copa Eva Duarte'yi de 1950-51 sezonunda kazandılar.

KADROLARINDA YABANCI FUTBOLCU YOK! Kulübün bugüne kadar en çok tanınan yüzü ise tüm faaliyetlerinde Bask kimliğini ön plana koyması. Kadrosunda sadece Bask bölgesinden futbolculara yer veren Athletic'te İspanyollar dahi oynayamıyor. 1911-1912 yılllarından bu yana uygulanan bu kural zaman zaman tepki çekse de öz kaynak kullanımında ve oyuncu yetiştirme konusunda takdir de topladı. Athletic Bilbao'nun ezeli rakipleri ise Bask bölgesi nedeniyle Real Sociedad. Siyasi kimlik olarak da Real Madrid mücadeleleri büyük önem taşıyor. Kulübün en çok forma giyen futbolcuları arasında Iker Muniain, Oscar de Marcos, Andoni Iraola, Markel Susaeta, Joseba Etxeberria, José Ángel Iribar, Piru Gaínza Inaki Wiliiams, Aitor Larrazabal ve Julen Gurrero bulunuyor.