Fenerbahçe’de Fred varsa yenilgi yok!

Fred kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol attı.



FENERBAHÇE KARİYERİ



Fenerbahçe'ye 9 milyon 750 bin euro bonservisle transfer olan Fred, takımıyla çıktığı 38 maçta 6 gol attı ve 9 asist yaptı. Fred'in attığı 6 golün de deplasmanda olması dikkat çekti.



Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.