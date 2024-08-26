PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Fred varsa yenilgi yok!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, sakatlığını atlatmasının ardından Rizespor karşısında formasına kavuştu. Yıldız isim, hat trick yaparak yıldızlaştığı maçta inanılmaz istatistiğini de sürdürdü. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 13:55 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 13:55
Fenerbahçe’de Fred varsa yenilgi yok!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Fred ile ilginç bir seriye imza attı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezondan bu yana 31 yaşındaki Fred'in ligde oynadığı 26 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 23 kez rakiplerini mağlup etti.

Fred'in oynadığı karşılaşmalarda 3 kez berabere kalan Fenerbahçe, bu beraberlikleri geçtiğimiz sezon Samsunspor, Sivasspor ve Konyaspor karşısında aldı.

Fred kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol attı.Fred kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol attı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'ye 9 milyon 750 bin euro bonservisle transfer olan Fred, takımıyla çıktığı 38 maçta 6 gol attı ve 9 asist yaptı. Fred'in attığı 6 golün de deplasmanda olması dikkat çekti.

Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!
Frede büyük övgü! Çarkın en önemli dişlisiFrede büyük övgü! Çarkın en önemli dişlisi
Fred'e büyük övgü! "Çarkın en önemli dişlisi"

SON DAKİKA